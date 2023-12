December 4, 2023 / 12:16 PM IST

Animal Movie | బాలీవుడ్ న‌టుడు రణబీర్ కపూర్ హీరోగా న‌టించిన ‘యానిమల్’(Animal) మూవీ బాక్సాఫీస్ రికార్డుల‌ను తిర‌గ‌రాస్తుంది. మొద‌టిరోజు ఈ సినిమా ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా రూ.116 కోట్లు వ‌సూలు చేయ‌గా.. రెండో రోజు ఏకంగా రూ.236 కోట్లు వ‌సూలు చేసింది. అయితే మూడో రోజు కూడా అదే ఫామ్ కొన‌సాగిస్తూ ఆదివారం క‌లెక్ష‌న్ల సునామీ సృష్టించింది.

ఇక ‘యానిమల్’ ఆదివారం కలెక్షన్స్ చూస్తే.. వ‌రల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.356 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టింది. కేవలం ఇండియాలోనే దాదాపు రూ.201కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక మార్కెట్ వారీగా చూస్తే.. హిందీలో రూ.176 కోట్లు, తెలుగుకన్న‌డ‌, తమిళ్, మ‌ల‌యాళం కలిపి మొత్తంగా రూ.25 కోట్లకు పైగా నెట్‌ కలెక్షన్లు వచ్చినట్లు సమాచారం.

రణబీర్ కపూర్ హీరోగా వ‌చ్చిన ఈ సినిమాకు సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep reddy Vanga) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక అర్జున్‌ రెడ్డి (Arjun reddy), క‌బీర్ సింగ్‌ల‌తో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్‌లు కొట్టిన సందీప్.. యానిమ‌ల్ అంటూ రావ‌డంతో ఈ సినిమాపై వీర లెవల్లో అంచనాలున్నాయి.

TSUNAMI – HURRICANE – TYPHOON… ‘ANIMAL’ HAS HISTORIC WEEKEND…#Animal packs a BLOCKBUSTER TOTAL in its opening weekend, despite ‘A’ certification… Fri 54.75 cr, Sat 58.37 cr, Sun 63.46 cr. Total: ₹ 176.58 cr. #Hindi version. Nett BOC. #Boxoffice#Pathaan vs #Jawan vs #Animal… pic.twitter.com/mj4Sh91hh6

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 4, 2023