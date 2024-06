Anasuya Bharadwaj | టీవీ షోలో కోట్‌ విప్పేసిన అనసూయపై నెటిజన్స్‌ కామెంట్స్‌..! స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌ ఇచ్చిన యాంకరమ్మ..!

June 23, 2024 / 09:55 PM IST

Anasuya Bharadwaj | అనసూయ భరద్వాజ్‌ పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు. బుల్లి తెరపై యాంకర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి ప్రస్తుతం సినిమాలు చేస్తూ వస్తున్నది. సోషల్‌ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ పలు అంశాలపై ముక్కుసూటిగా స్పందిస్తుంది. అలాగే తన సినిమాలకు సంబంధించి అప్‌డేట్స్‌తో పాటు ఫొటోషూట్లకు సంబంధించిన పిక్స్‌ను సైతం అభిమానులతో పంచుకుంటుంది. అనసూయ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సోషల్‌ మీడియాలో తెగ ట్రోలింగ్‌ జరుగుతుంటుంది. ఆమె చేసిన పోస్టులపై నెగెటివ్‌ కామెంట్స్‌పై చేసే వారికి ఘాటుగానే బదులిస్తూ వస్తుంటుంది. తాజాగా మరోసారి అనసూయపై సోషల్‌ మీడియాలో ట్రోలింగ్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇందుకు కారణం ఏంటంటే.. కొద్దిరోజులు సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్న ఈ అమ్మడు మళ్లీ టీవీబాట పట్టింది.

Excuse me.. may I know why are you so sick?? I mean with the emoji and with your mind 😊 https://t.co/KyYoszzI8u

— Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) June 23, 2024