Ananya Panday | Kho Gaye Hum Kahan స్ట్రీమింగ్ స్పెషల్‌.. ట్రెండింగ్‌లో అనన్యపాండే బీటీఎస్ స్టిల్స్‌

December 26, 2023 / 04:32 PM IST

Ananya Panday | బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్యపాండే (Ananya Panday) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన చిత్రం Kho Gaye Hum Kahan. నేటి నుంచి (డిసెంబర్‌ 26న) నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో అహనా పాత్రలో నటించింది అనన్యపాండే. స్ట్రీమింగ్‌ సందర్భంగా అనన్యపాండేకు సంబంధించిన బీటీఎస్‌ స్టిల్స్ కొన్ని నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. బీటీఎస్‌ స్టిల్స్‌లో క్యూట్‌గా, హాట్‌గా, గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తూ.. స్టన్నింగ్‌ లుక్‌తో అదరగొట్టేస్తుంది అనన్యపాండే.

మరోవైపు ఇటీవలే ముంబై పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన ఉమంగ్‌ 2023 ఈవెంట్‌లో ఎరుపురంగు చీరలో హొయలుపోతూ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే అనన్యపాండే మూవీ ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో షార్ట్‌ డ్రెస్‌లో స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తున్న విజువల్స్‌ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో విహరించే ముగ్గురు స్నేహితుల మధ్య సాగే స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో సిద్దాంత్ చతుర్వేది, ఆదర్శ్‌ గౌరవ్‌, అనన్యపాండే లీడ్ రోల్స్‌ లో నటించారు.

డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ అర్జున్‌ వరైన్ సింగ్‌ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఇమాద్‌, అహానా, నీల్‌ మధ్య సాగే ప్రయాణం, రిలేషన్‌షిప్‌, భావోద్వేగాలతో సాగనుంది. ఈ మూవీని టైగర్‌ బేబి, రీమా కగ్టి, జోయా అఖ్తర్‌తో కలిసి ఎక్సెల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై ఫర్హాన్ అఖ్తర్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. అనన్యపాండే ప్రస్తుతం హిందీలో రెండు ప్రాజెక్టులు చేస్తుండగా.. వీటిలో ఒకటి పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్ దశలో.. మరొకటి చిత్రీకరణ దశలో ఉంది.

అనన్యపాండే బీటీఎస్ స్టిల్స్‌..

ప్రమోషన్స్‌లో అనన్యపాండే..

Uff Teri Ada 🔥@ananyapandayy at the promotions of her next ❤️ #AnanyaPanday pic.twitter.com/bcwoEslZzx — caramel curls (@shuttupyaarr) November 28, 2023

Loving this vibe at ambience mall Delhi as fans cheer for our @ananyapandayy in full swing !🤩💯 ❤️ #ananyapanday #bollywood #celebrities pic.twitter.com/QCg6TR5Oji — Ananya Panday Universe (@Ananya_Universe) December 23, 2023

We’re super excited to see @ananyapandayy as #Ahana in #KhoGayeHumKahan in just 2 days! She looks incredibly genuine and stunning in this role. It’s going to be her most beautiful character yet, and we can’t wait to witness it! ❤️#ananyapanday #siddhantchaturvedi #gouravadarsh pic.twitter.com/4hcOpSwWAo — Ananya Panday Universe (@Ananya_Universe) December 24, 2023

ఉమంగ్‌ 2023 ఈవెంట్‌లో..