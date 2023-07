July 7, 2023 / 08:29 PM IST

Baby Trailer | టాలీవుడ్ యువ నటుడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ (Anand deverakonda) హీరోగా నటిస్తోన్న మూవీ బేబి (Baby). హృదయ కాలేయం ఫేం సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో వైష్ణవి చైతన్య ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన సాంగ్స్‌కు, టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్‌ (Baby Trailer)ను లాంఛ్ చేశారు.

ఆనంద్‌ దేవర కొండ, వైష్ణవి చైతన్య మధ్య చిన్న నాటి ప్రేమ, ఆ తర్వాత వైష్ణవి కాలేజ్‌ స్టడీస్‌ కోసం టౌన్‌కు రావడం, అక్కడ విరాజ్‌ అశ్విన్‌ పరిచయం కావడం.. ఆ తర్వాత ముగ్గురు మధ్య ఎలాంటి ట్రయాంగిల్‌ లవ్ ట్రాక్‌ నడిచిందనే నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో చెప్పాడు డైరెక్టర్‌. ఫ్రెష్‌ ఫీల్ అందించేలా సాగుతున్న ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది.

బేబి ఈ చిత్రంలో విరాజ్‌ అశ్విన్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. బేబి నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఓ రెండు మేఘాలియా, దేవరాజా పాటలు నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబట్టి ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తున్నాయి. బేబి టీజర్‌ కూడా సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. బేబి చిత్రాన్ని మాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఆనంద్‌ దేవరకొండ దీంతోపాటు గమ్‌ గమ్‌ గణేశాలో కూడా నటిస్తున్నాడు. బేబి జులై 14న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

బేబి ట్రైలర్‌..

Beauty, Pain & beyond 🔥

Here’s the Theatrical Trailer of Most Anticipated Film of the Season #BabyTheMovie 🫶#BabyTrailer – https://t.co/i00lhbKjKI

In theatres, July 14th 📣 #BabyOnJuly14th ❤️@ananddeverkonda @iamvaishnavi04 @viraj_ashwin @sairazesh @VijaiBulganin… pic.twitter.com/QjR9JEFrcK

— Geetha Arts (@GeethaArts) July 7, 2023