February 2, 2023 / 06:34 PM IST

నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సినిమా అమిగోస్ (Amigos). రాజేంద్రరెడ్డి కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న అమిగోస్‌ ఫిబ్రవరి 10న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ తో ఫుల్ బిజీగా ఉంది.

ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌తోపాటు యెక యెక, ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి.. కానీ రీమిక్స్ సాంగ్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. కాగా ఇప్పుడు ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. రేపు సాయంత్రం 5:49 నిమిషాలకు ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ కొత్త పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు. కల్యాణ్‌ రామ్‌ రెండు చేతుల్లో గన్స్ పట్టుకుని యాక్షన్‌ మూడ్‌లో స్టన్నింగ్‌గా కనిపిస్తూ క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు.

అమిగోస్‌లో ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి గిబ్రాన్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. కల్యాణ్ రామ్ మరోవైపు నవీన్‌ మేడారం దర్శకత్వంలో డెవిల్‌ : ది బ్రిటీష్‌ సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌ మూవీ కూడా చేస్తున్నాడు. మరోవైపు బింబిసార ప్రాంఛైజీపై కూడా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

అమిగోస్‌ ట్రైలర్ అప్‌డేట్‌..

Let the TRIPLE DOSE of ACTION & THRILLS begin!#AmigosTrailer tomorrow at 5.49 PM 🔥🔥🔥#Amigos all set for a GRAND RELEASE ON FEB 10th 💥💥#AmigosOnFeb10th 💥💥💥@NANDAMURIKALYAN @AshikaRanganath @RajendraReddy_ @GhibranOfficial @SaregamaSouth pic.twitter.com/QbPKstBW0t

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) February 2, 2023