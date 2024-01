Ambajipeta Marriage Band | విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ‘అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్’ టీం

January 21, 2024 / 04:50 PM IST

Ambajipeta Marriage Band | టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు సుహాస్‌ (Actor Suhas) హీరోగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్'(Ambajipeta Marriage Band)‌. దుశ్యంత్‌ కటికినేని (Dushyanth Katikaneni) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ ఫిబ్ర‌వరి 02న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు, టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

ఇక సినిమా ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో భాగంగా విజయవాడ వెళ్లిన ‘అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్’ టీమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడ (Vijayawada) కనకదుర్గ అమ్మవారిని (Kankadurga ammavaru) ద‌ర్శించుకుంది. హీరో సుహాస్‌ (Suhas)తో పాటు హీరోయిన్ శివాని నగరం(Shivani Nagaram) ఆదివారం ఉద‌యం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారికి అర్చకులు ఆశీర్వాదం అందించారు. అంతకుముందు ఆలయ అర్చకులు ఆలయ సాంప్రదాయం ప్రకారం హీరో సుహాస్‌, శివాని నగరం అలాగే చిత్రయూనిట్‌కు స్వాగతం పలికారు.

#AmbajipetaMarriageBand promotions begin on a divine note at the Kanaka Durga Temple, Vijayawada ✨

Catch the team at the MEET and GREET today at PVP Mall, Vijayawada from 6 PM onwards 🤩

Grand release worldwide on February 2nd.#BunnyVas @ActorSuhas @Shivani_Nagaram… pic.twitter.com/eRVvSpsgUI

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 21, 2024