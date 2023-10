October 28, 2023 / 04:13 PM IST

Ambajipeta Marriage Band | ‘కలర్‌ ఫోటో’ (Colour Photo) సినిమాతో హీరోగా మారి.. మొదటి సినిమాతోనే మంచి సక్సెస్‌ సాధించాడు టాలీవుడ్ న‌టుడు సుహాస్ (Actor Suhas). ఇక ప్రస్తుతం సుహాస్‌ చేతిలో మూడు, నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్ (Ambajipeta Marriage Band)‌ ఒకటి. దుశ్యంత్‌ కటికినేని (Dushyanth Katikaneni) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌తో పాటు, టీజ‌ర్ లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

గుమ్మా అంటూ సాగే ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను అంబాజీపేట యూనిట్ అక్టోబ‌ర్ 30న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపింది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. ప్రతి పార్టీలో, ప్రతి జాతరలో మోత మోగించే పాట తెచ్చేస్తున్నాడు మన మల్లిగాడు అంటూ రాసుకోచ్చింది. ఇక ఈ సాంగ్ ప్రోమోను నేడు సాయంత్రం 6:39 గంట‌ల‌కు వ‌ద‌ల‌నున్నారు.

ప్రతి పార్టీలో, ప్రతి జాతరలో మోత మోగించే పాట తెచ్చేస్తున్నాడు మన మల్లిగాడు ❤‍🔥 #AmbajipetaMarriageBand First Single #Gumma out on October 30th 🥁🎺

Promo out today at 6.39 PM ❤‍🔥#BunnyVas @ActorSuhas @Shivani_Nagaram @Dushyanth_dk @mahaisnotanoun @DheeMogilineni… pic.twitter.com/sCo2hgvbFZ

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 28, 2023