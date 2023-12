December 11, 2023 / 03:47 PM IST

Hi Nanna Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాని (Nani) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘హాయ్‌ నాన్న’ (Hi Nanna). నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాతో శౌర్యువ్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అయ్యాడు. ఈ సినిమా గ‌త‌ గురువారం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతున్న విషయం తెలిసిందే. రిలీజైన అన్ని భాషల్లో భారీ వసూళ్లు రాబ‌డుతుంది. ఇక ఇప్పటికే ఈ సినిమా చూసిన ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు మూవీపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా చూసిన టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సినిమాపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపించాడు.

”హాయ్ నాన్న చిత్రబృందానికి అభినందనలు. ఈ సినిమా ఎంతో బాగుంది. నిజంగా హృదయానికి హత్తుకుంది. బ్ర‌ద‌ర్ నాని ఎంతో అలవోకగా నటించేశాడు. ఇంత మంచి స్క్రిప్టును తెరకెక్కించినందుకు చిత్రబృందం పట్ల గౌరవం కలుగుతుంది. ప్రియమైన మృణాల్… తెరపై నీ నటనా మాధుర్యం వెంటాడుతుందనడంలో సందేహం లేదు. నీలాగే నీ నటన కూడా రమణీయంగా ఉంది. బేబీ కియారా… మై డార్లింగ్… నీ ముద్దు ముద్దు మాటలతో గుండెలు మెలిపెట్టేశావు.. ఇక బ‌డికి వెళ్లు! ఇతర నటీనటులందరికీ, ఈ సినిమాకు పనిచేసిన సాంకేతిక నిపుణులందరికీ, సంగీత దర్శకుడు హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ కు కూడా అభినందనలు. దర్శకుడు శౌర్యువ్ మీకు అభినందనలు. దర్శకుడిగా తొలి సినిమాతోనే అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. మీరు ఈ చిత్రంలో చూపించిన అనేక సన్నివేశాలు హృదయాన్ని తాకాయి, మరికొన్ని సీన్లు కంటతడి పెట్టించాయి. కథను అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. మీరిలాగే ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మధురమైన చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చిన నిర్మాతలకు అభినందనలు. హాయ్ నాన్న తండ్రులకే కాకుండా ప్రతి కుటుంబ సభ్యుల హృదయాలను హత్తుకుంటుంది. అని అల్లు అర్జున్ రాసుకోచ్చాడు.

Congratulations to the entire team of #HiNanna . What a sweet warm film . Truly heart touching.

Effortless performance by brother @NameIsNani garu . And my respects for green lighting such captivating script and bringing it into light .

Dear @Mrunal0801 . Your sweetness is…

— Allu Arjun (@alluarjun) December 11, 2023