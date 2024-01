January 23, 2024 / 03:01 PM IST

SKN | ప్రముఖ టాలీవుడ్ నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్‌ (SKN) తండ్రి గాదె సూర్య ప్రకాశరావు ఇటీవలే అనారోగ్యం కారణంగా కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఎస్‌కేఎన్‌ కుటుంబసభ్యులను ఇప్పటికే పలువురు సినీ ప్రముఖులు పరామర్శించి.. తమ ప్రగాడ సంతాపాన్ని ప్రకటించారు. ఇవాళ ఐకాన్‌ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్ నివాసానికి వెళ్లి.. ఆయనను పరామర్శించాడు. సూర్య ప్రకాశరావు చిత్రపటంపై పూలు చల్లి నివాళులర్పించాడు అల్లు అర్జున్‌.

ఇలాంటి కష్టసమయంలో మా ఇంటికి వచ్చి.. మాకు మద్దతుగా నిలిచిన అల్లు అర్జున్‌కు ధన్యవాదాలు. మీ రాకకు, మీరు చూపిస్తున్న మద్దతుకు ధన్యవాదాలు.. అని ట్వీట్ చేశారు ఎస్‌కేఎన్‌. ఎస్‌కేఎన్‌ను అల్లు అర్జున్‌ పరామర్శించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

చిరంజీవి వీరాభిమానిగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఎస్‌కేఎన్‌ సాధారణ డిస్ట్రిబ్యూటర్‌గా జర్నీ మొదలుపెట్టి.. పీఆర్‌వోగా మారారు. అల్లు అరవింద్‌ సహకారం నిర్మాతగా కూడా మారిన ఎస్‌కేఎన్‌ పలు సినిమాలను తెరకెక్కించారు. 2023లో ఎస్‌కేఎన్ తెరకెక్కించిన బేబి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచి కాసుల వర్షం కురిపించింది.

I am immensely grateful to my dear Icon star @alluarjun garu for his heartfelt visit to my home during this difficult time. His presence and condolences for my father’s passing mean the world to me. Thank you for your kindness, support 🙏🏻 pic.twitter.com/Z4yHIRAwWR

Dad is Hero to any one

I lost my hero.

He has seen my biggest success of #Babythemovie but still I am speechless, broken & feeling like I lost my world

Thank u @PawanKalyan garu for ur heartfelt message & Aravind sir Sirish for backing me when I am broke down.

From today the… pic.twitter.com/0FqVxv3m87

— SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) January 4, 2024