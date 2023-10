October 22, 2023 / 07:02 AM IST

Pushpa The Rule | తెలుగు ప్రేక్షకులతోపాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న మోస్ట్‌ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌. అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సుకుమార్‌ (Sukumar)‌ దర్శకత్వంలో విడుదలైన ఫస్ట్‌ పార్టు పుష్ప.. ది రైజ్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డులు క్రియేట్‌ చేసింది. గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం సీక్వెల్‌ పుష్ప ది రూల్‌ (Pushpa The Rule) షూటింగ్‌ బిజీగా ఉంది సుకుమార్‌ అండ్ బన్నీ టీం.

ఇటీవలే సెట్స్‌లో అల్లు అర్జున్‌కు చలాకీ చంటి స్వీట్ తినిపిస్తున్న స్టిల్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా తాజాగా పుష్ప టీం మొత్తం సెలబ్రేషన్స్‌ మూడ్‌లోకి వెళ్లిపోయింది. దీనిక్కారణం ఇటీవలే అందుకున్న నేషనల్ అవార్డ్స్‌. టాలీవుడ్‌ నుంచి అల్లు అర్జున్‌ జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్నాడని తెలిసిందే. ఉప్పెనతో అవార్డు అందుకున్న మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌.. పుష్పకు ఉత్తమ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌గా పురస్కారాన్ని స్వీకరించిన రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్.. ఇలా అందరూ ఒక్క చోట చేరి సందడి చేశారు. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

పుష్ప ది రూల్‌.. రూలింగ్ ఫ్రమ్‌ బాక్సాఫీస్.. బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేయడానికి పుష్ప రాజ్ మళ్లీ వస్తున్నాడు.. అంటూ ఈ సినిమాను 2024 ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్టు కొన్ని రోజుల క్రితం ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ఇప్పటికే షేర్ చేసిన సీక్వెల్‌ లుక్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఫహద్‌ ఫాసిల్ జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

పార్ట్‌ 1కు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ నుంచి సీక్వెల్‌కు కూడా సంగీతం అందిస్తుండటంతో ఆల్బమ్‌పై అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఫస్ట్ పార్టును మించిన బడ్జెట్‌తో సీక్వెల్‌ను తెరకెక్కిస్తోంది.

సెలబ్రేషన్స్ మూడ్‌ స్టిల్స్‌..

National award winners for #PushpaTheRise – Icon Star @alluarjun and Rockstar @ThisIsDSP are here at the Grand Celebration ❤‍🔥

Celebrating the National Award Winners of TFI 💫#KoratalaSiva #NaveenYerneni #RaviShankar pic.twitter.com/3vUdxpV8v1

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 21, 2023