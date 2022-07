July 29, 2022 / 08:24 AM IST

Alluarjun-Harish Shankar | ఐకాన్ స్టార్ అల్లుఅర్జున్ హీరోగా హ‌రీష్ శంక‌ర్ ద‌ర్శ‌కత్వంలో తెర‌కెక్కిన చిత్రం ‘దువ్వాడ జ‌గ‌న్నాధ‌మ్‌’. 2017లో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌గా ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. ప్రేక్ష‌కుల నుండి కొన్ని విమ‌ర్శ‌లు ఎదుర్కొన్నా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర భారీ విజ‌యం సాధించింది. ఈ చిత్రం బ‌న్నీ మార్కెట్‌ను కూడా అమాంతం పెంచింది. ఈ చిత్రంలో బ‌న్నీ రెండు వేరియేష‌న్స్‌లో అద్భుతంగా న‌టించాడు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా బ‌న్నీ, హ‌రీష్ శంక‌ర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో న‌టించాడు. వీరిద్ద‌రు క‌లిసి ఓ యాడ్ షూట్ కోసం ప‌నిచేశారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

‘పుష్ప’ త‌ర్వాత అల్లు అర్జున్‌కు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వ‌చ్చింది. ఈ క్ర‌మంలోనే ప‌లు ర‌కాల బ్రాండ్ నిర్వాహ‌కులు బ‌న్నీతో ప్ర‌మోష‌న్స్ జ‌రిపిస్తున్నారు. ఇటీవ‌లే త్రివిక్ర‌మ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో కూడా ఓ యాడ్‌లో న‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక సినిమాల విష‌యానికొస్తే అల్లుఅర్జున్ ప్ర‌స్తుతం పుష్ఫ సీక్వెల్ పైనే పూర్తి దృష్టిని పెట్టాడు. క్రియేటీవ్ జీనియ‌స్ సుకుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్క‌తున్న ‘పుష్ప పార్ట్-2’ ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌ను జ‌రుపుకుంటుంది. ర‌ష్మిక హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఫాహ‌ద్ ఫాజిల్ ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. గ‌తేడాది విడుద‌లైన మొద‌టి భాగం అనూహ్య విజ‌యం సాధించింది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌లో ఎలాంటి అంచ‌నాల్లేకుండా విడుద‌లై భారీ వ‌సూళ్ల‌ను సాధించింది.

Icon Staar @AlluArjun is teaming up with director @harish2you and DOP Sudeep Chatterjee for an ad shoot for @AstralPipes being shot in Hyderabad. #AlluArjun pic.twitter.com/H2CSh7BAxG

