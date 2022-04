April 25, 2022 / 02:48 PM IST

Aakasham Nee Haddura Hindi Remake | ప్ర‌స్తుతం రీమేక్‌ల హ‌వా న‌డుస్తుంది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌లో ఇప్ప‌టికే ప‌దుల సంఖ్య‌లో సౌత్‌ రీమేక్‌లు సిద్ధ‌మ‌య్యాయి. మాములుగా ఒక సినిమా హిట్ట‌యితే దాన్ని ఇత‌ర ద‌ర్శ‌కులు త‌మ భాష‌ల్లో రీమేక్ చేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఒరిజ‌నల్ సినిమాను తెర‌కెక్కించిన ద‌ర్శ‌కులే ఇత‌ర భాష‌ల్లో రీమేక్‌ల‌ను చేయ‌డానికి ఆస‌క్తి చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టాలీవుడ్ గేమ్ చేంజ‌ర్‌గా పిల‌వ‌బ‌డే ‘అర్జున్ రెడ్డి’ చిత్రాన్ని సందీప్ వంగా హిందీలో షాహిద్ క‌పూర్‌తో రీమేక్ చేశాడు. అక్క‌డ కూడా ఈ చిత్రం భారీ విజ‌యాన్ని సాధించింది. ఇక ఇటీవ‌లే బాలీవుడ్‌లో విడుద‌లైన ‘జెర్సీ’ చిత్రాన్ని కూడా ఒరిజిన‌ల్ వెర్ష‌న్‌ను తెర‌కెక్కించిన గౌత‌మ్ తిన్న‌నూరి రీమేక్ చేశాడు.

ఈ క్ర‌మంలోనే గతేడాది నేరుగా ఓటీటీలో విడుద‌లై భారీ విజ‌యం సాధించిన ‘సూరారై పొట్రు’ చిత్రం హిందీలో రీమేక్ అవుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఒరిజిన‌ల్ వెర్ష‌న్‌ను తెర‌కెక్కించిన స‌ధా కొంగ‌ర రీమేక్ వెర్ష‌న్‌ను కూడా తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. అక్ష‌య్ కుమార్ హీరోగా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సూర్య స్య‌యంగా నిర్మిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్రం పూజాకార్య‌క్ర‌మాల‌తో లాంఛ్ అయింది. అక్ష‌య్ కుమార్, రాధికా మ‌ద‌న్ కొబ్బ‌రి కాయ‌ను కొడుతున్న దృష్ట్యాన్ని సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. కెప్టెన్ గోపినాథ్ జీవిత క‌థ ఆధారంగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్ష‌కుల నుంచి గొప్ప ప్ర‌శంస‌లు ద‌క్కాయి. సూర్య ప్ర‌ధాన న‌టించిన ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో ‘ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా’ టైటిల్‌తో విడుద‌ల చేశారు.

We are extremely elated to be commencing the shoot of our first Hindi Project.

With the auspicious coconut-breaking and a small prayer in our heart, we begin the filming of our yet untitled film which is about dreams and the power of it 💫 In case you’ll have any title suggestions, do share and of course your best wishes 🙏🏻 pic.twitter.com/nSUmWXbWlK

— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 25, 2022