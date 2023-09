September 9, 2023 / 03:35 PM IST

Welcome To The Jungle Movie | బాలీవుడ్‌లో మోస్ట్‌ ప్రాఫిటెబుల్‌ వెంచర్‌లో వెలకమ్‌ సిరీస్‌ ఒకటి. పదిహేనేళ్ల కిందట వచ్చిన వెల్‌కమ్‌ సినిమా బాలీవుడ్‌ నాట నెలకొల్పిన రికార్డులు అన్నీ ఇన్నీ కాదు. ఆ ఏడాది రిలీజైన హిందీ సినిమాల్లో అత్యధిక ప్రాఫిట్స్‌ తెచ్చిపెట్టిన సినిమాగా నిలిచింది. దర్శకుడు అనీజ్‌ బజ్మీ తన కామెడీ టైమింగ్‌ డైలాగ్‌తో ఈ సినిమాను ఫుల్ ఫెడ్జుడ్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించిన విధానానికి యావత్‌ హిందీ ప్రేక్షకులు ఫిదా అయిపోయారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఏడేళ్లకు ఈ ఫ్రాంచైజీ నుంచి వెలకమ్‌ బ్యాక్‌ సినిమా వచ్చింది. కామెడీకి యాక్షన్‌ టచ్‌ అప్‌ ఇచ్చి అనీజ్‌ ఈ సినిమాను నెక్స్ట్‌ లెవల్లో తెరకెక్కించాడు. ఇది కూడా కమర్షియల్‌గా భారీ విజయం సాధించింది.

ఇక మళ్లీ ఈ ప్రాంచైజీ నుంచి నెక్ట్స్‌ మూవీ ఎప్పుడెప్పుడొస్తుందా అని హిందీ ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తున్న టైమ్‌లో నిర్మాత ఫిరోజ్‌ నదియావాలా ఈ ప్రాంచైజీలో మూడో ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్‌ వస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. వెల్‌ కమ్‌ టు ది జంగల్‌ అంటూ మూడో పార్ట్‌ను ప్రకటించాడు. అక్షయ్‌ కుమార్‌, సంజయ్‌ దత్‌, సునీల్‌ శెట్టి, రవీనా టాండన్‌, దిశా పటానీ వంటి పలువురు హిందీ స్టార్‌లు ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఆర్మీ డ్రెస్సుల్లో చేతిలో గన్నులు పట్టుకుని యాక్టర్లందరూ అడవిలో ఓ పాట పాడుతున్న వీడియో మాములు నవ్వులు తెప్పించడం లేదు.

ఒక్క వీడియోతో ఈ సినిమాలో ఏ స్థాయిలో హాస్యం ఉంటుందో చెప్పేశారు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది. అయితే ఈ సారి అనీజ్‌ బజ్నీ కాకుండా బాఘీ సిరీస్‌, హీరోపంటి-2 వంటి సినిమాలు తెరకెక్కించిన అహ్మద్‌ ఖాన్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్‌ 20వ తేదీని టార్గెట్‌గా పెట్టుకున్నారు.

JIO STUDIOS – FIROZ A NADIADWALLAH – AHMED KHAN JOIN HANDS FOR ‘WELCOME TO THE JUNGLE’… CHRISTMAS 2024 RELEASE… Here comes a BIGGG ANNOUNCEMENT on #AkshayKumar’s birthday today: #WelcomeToTheJungle, the third film in the #Welcome franchise.#WelcomeToTheJungle stars… pic.twitter.com/SS74REnnl0

