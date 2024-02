February 13, 2024 / 12:27 PM IST

Safira Movie | కోలీవుడ్ హీరో సూర్య, స్టార్ ద‌ర్శ‌కురాలు సుధా కొంగర కాంబోలో వ‌చ్చిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రం ఆకాశం నీ హద్దురా (Aaksham Nee haddura). 2020 న‌వంబ‌ర్ 12న నేరుగా ఓటీటీలోకి విడుద‌లైన ఈ చిత్రం సంచ‌ల‌న విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇక ఇదే సినిమాను సుధా కొంగ‌రా హిందీలో రీమేక్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. సూర్య పాత్ర‌లో బాలీవుడ్ న‌టుడు అక్ష‌య్ కుమార్ న‌టిస్తుండ‌గా.. ‘సాఫీరా'(Safira Movie) అనే టైటిల్‌తో ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. ఇక ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటుండ‌గా.. మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ రిలీజ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీని ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా జూలై 12న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించారు. కేప్ ఆఫ్ గుడ్ ఫిల్మ్స్, 2D ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, అబండంటియా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై అరుణా భాటియా, సూర్య, జ్యోతిక‌, విక్రమ్ మల్హోత్రా ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండ‌గా.. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

AKSHAY KUMAR’S NEW FILM TITLED ‘SARFIRA’… 12 JULY RELEASE… #Sarfira is the title of #AkshayKumar – director #SudhaKongara’s first collaboration, which arrives in *cinemas* on 12 July 2024.#Sarfira also features #PareshRawal, #RadhikaMadan and #SeemaBiswas.

Produced by Aruna… pic.twitter.com/SE0Aovfvrh

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 13, 2024