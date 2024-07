July 10, 2024 / 02:17 PM IST

Suriya | బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో అక్షయ్‌కుమార్‌ (Akshay kumar) కాంపౌండ్ నుంచి బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి సర్ఫీరా (Sarfira). సుధా కొంగ‌ర -సూర్య కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన సూరారై పోట్రు (ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా)కు హిందీ రీమేక్‌గా సర్ఫీరా వస్తోంది. ఈ మూవీ జులై 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో అక్షయ్‌కుమార్‌ అండ్‌ టీం సర్ఫీరా ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొంటోంది.

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా స్పెషల్‌ స్క్రీనింగ్‌లో సూర్య (Suriya) , అక్షయ్‌కుమార్‌ సందడి చేశారు. వీరితోపాటు రాధికామదన్‌, జ్యోతిక, సుధా కొంగ‌ర కూడా పొల్గొన్నది. ఇలా ఇద్దరు స్టార్‌ హీరోలను ఒకే ఫ్రేమ్‌లో చూసి సంబరపడిపోతున్నారు మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులు. ఈ విజువల్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈ చిత్రంలో సూర్య అతిథి పాత్రలో నటించాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన సర్ఫీరా ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని అబండెన్షియా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, సూర్య హోం బ్యాన‌ర్ 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌, కేప్‌ ఆఫ్ గుడ్‌ ఫిలిమ్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. తనిష్క్‌ బాగ్‌ఛీ, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

#Sarfira is very special film for #AkshayKumar, as it’s his 150th Film. ✨

And, I am waiting for #Suriya reaction. It’s very crucial and important for ‘Sarfira’. @Suriya_offl won national award for this story #SooraraiPottru.

Tho, #SudhaKongra draws a parallel line in terms of… https://t.co/Cnou57U2Qs pic.twitter.com/uykgxu79o8

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) July 9, 2024