April 8, 2022 / 12:36 PM IST

Akhil Agent Poster | అక్కినేని న‌ట‌ వార‌సుడు అక్కినేని అఖిల్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ హిట్టు కోసం ఎంత‌గానో ఎదురుచూస్తున్నాడు. కెరీర్ ఆరంభం నుంచి వ‌రుస ఫ్లాపుల్లో ఉన్న అఖిల్‌కు ‘మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్‌ల‌ర్’ కాస్త ఊర‌ట‌నిచ్చింది. కానీ ఈ చిత్రం అఖిల్‌కు మాత్రం క‌మ‌ర్షియ‌ల్ హిట్టును ఇవ్వ‌లేక‌పోయింది. దాంతో ఈ సారి ఎలాగైనా బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ హిట్టు కొట్టాల‌ని సురేంద‌ర్ రెడ్డితో చేతులు క‌లిపాడు. ప్ర‌స్తుతం వీళ్ళ కాంబోలో తెర‌కెక్కుతున్న చిత్రం ‘ఏజెంట్‌’. అఖిల్ ఈ చిత్రం కోసం పూర్తీగా మేకోవ‌ర్ అయిన‌ట్లు గ‌తంలో విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్‌ల‌ను చూస్తే తెలుస్తుంది. కండ‌లు తిరిగిన దేహంతో అఖిల్ ‘రా ఏజెంట్‌’గా ఈ చిత్రంలో క‌నిపించ‌నున్నాడు.

మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేసిన పోస్ట‌ర్‌లో అఖిల్ సిగ‌రెట్ తాగుతూ మాస్ లుక్‌లో క‌నిపిస్తున్నాడు. మ‌ల‌యాళ స్టార్ మ‌మ్ముట్టీ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఏకే ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌తో క‌లిసి సురేంద‌ర్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాల‌ను న‌మోదు చేశాయి. అయితే అఖిల్ పుట్టినరోజు సంద‌ర్భంగా ఈ చిత్రం నుంచి టీజ‌ర్‌గాని, గ్లింప్స్‌గాని వ‌స్తుంద‌ని అక్కినేని అభిమానులు భావించారు. కానీ మేక‌ర్స్ పోస్ట‌ర్‌తోనే స‌రిపెట్టుకున్నారు. దీనికి మేక‌ర్స్ క్ష‌మాప‌ణ‌లు తెలుపుతూ మేలో టీజ‌ర్‌ను విడుద‌ల చేస్తామ‌ని వెల్ల‌డించింది. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.

