October 7, 2023 / 04:48 PM IST

Ahimsa Entertainment | త‌మిళ‌ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం లియో (Leo.. Bloody Sweet). లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్, ట్రైల‌ర్‌లు ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

లియో మూవీ నుంచి ఒక భారీ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఉండ‌బోతున్న‌ట్లు అహింసా ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. ”లియో స‌ర్‌ప్రైజ్‌ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి మేమంతా ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నామో చెప్పడానికి మా దగ్గర మాటలు లేవు. మీ అంద‌రికి వచ్చే నెల‌లో ఆ స‌ర్‌ప్రైజ్ చూపించడానికి మేము ఆగ‌లేకపోతున్నాము. పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటూ అహింసా ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ గ‌త‌వారం ఎక్స్‌లో రాసుకోచ్చింది.

అయితే ఈ స‌ర్‌ప్రైజ్ సంబంధించి తాజాగా అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ఈరోజు రాత్రి 7 గంట‌ల‌కు లియో నుంచి భారీ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఉంద‌ని తెలిపింది. ఇక ఈ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఏంటో తెలియాలంటే రాత్రి వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతోన్న లియో అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Today at 7PM IST. See our love for Thalapathy Vijay and #LEO come alive! 🔥🎵

We have no words to describe our excitement for this upcoming #LEO surprise. Can’t wait to show you all next month! Just remember the name — #AhimsaEntertainment 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rfLKS25VFl

— Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) September 23, 2023