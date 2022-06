June 4, 2022 / 08:20 PM IST

Aha Sundaraniki promo release date | నాచ్యుర‌ల్ స్టార్ నాని, న‌జ్రియా హీరో హీరోయిన్లుగా న‌టించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘అంటే సుంద‌రానికీ’. వివేక్ ఆత్రేయా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. కామెడీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 10న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం ప్ర‌మోష‌న్ల‌ను జోరుగా జ‌రుపుతుంది. ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన ట్రైల‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రంలో నాని పూర్తి స్థాయి వినోద‌భరిత పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. లేటెస్ట్‌గానే ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ క్లీన్ యూ స‌ర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. ఇక చిత్ర‌బృందం గ‌త వారం రోజుల నుంచి త‌ర‌చూ ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌ల‌క‌రిస్తుంది. ఈ క్ర‌మంలోనే మ‌రో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ చిత్రంలోని ‘ఆహా సుంద‌ర’ అంటూ సాగే మాస్ బీట్ ప్రోమో సాంగ్‌ను జూన్ 6 ఉద‌యం 11.07 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. వివేక్ సాగ‌ర్ సంగీతం అందించాడు. ఈ చిత్రంలో నాని బ్ర‌హ్మ‌ణుడి పాత్ర‌లో న‌టించ‌గా, న‌జ్రియా క్రిస్టియ‌న్ అమ్మాయిగా న‌టించింది. మైత్రీ సంస్థ నిర్మించిన ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు త‌మిళం, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో ఏక‌కాలంలో విడుద‌ల కానుంది.

Get ready to tap your feet along with Sundar & Leela 🕺💃#AnteSundaraniki #AdadeSundara #AhaSundara Promo song on 6th June at 11:07 AM ❤️

IN CINEMAS JUNE 10.

Natural Star @NameisNani #NazriyaFahadh #VivekAthreya @oddphysce @nikethbommi @saregamasouth pic.twitter.com/MzDcP6Ihu6

