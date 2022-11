November 19, 2022 / 03:09 PM IST

Hit-2 Movie Trailer | హిట్టయిన సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుందంటే ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలుంటాయి. ముఖ్యంగా క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ జానర్‌లో వచ్చే సీక్వెల్స్‌కు విపరీతమైన క్రేజ్‌ ఉంటుంది. అలాంటి అంచనాలతోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది ‘హిట్‌-2’ మూవీ. సైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం 2020లో బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయం సాధించిన ‘హిట్’ మూవీకి సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కింది. మొదటి పార్టులో విశ్వక్‌ సేన్‌ హీరోగా నటించగా.. సెకండ్‌ పార్టులో అడివిశేష్ నటించాడు. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొల్పాయి. ఈ సినిమాను డిసెంబర్‌ 2న విడుదల చేయాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ట్రైలర్‌కు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను అడివిశేష్ వెల్లడించాడు.

తాజాగా అడివిశేష్‌ సోషల్‌ మీడియాలో ‘హిట్‌-2’ ట్రైలర్‌ రఫ్‌ కట్‌ వెర్షన్‌ను చూశానని, ట్రైలర్‌ అద్భుతంగా ఉన్నట్లు ఫైర్‌ ఎమోజీస్‌ను సింబాలిక్‌గా పెట్టాడు. దాంతో నెటీజన్‌లు మాకు ఎప్పుడు ట్రైలర్‌ను చూపిస్తారు అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే మరో రెండు, మూడు రోజల్లో ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ డేట్‌ను మేకర్స్ ప్రకటించబోతున్నట్లు తెలుస్తుంది. హిట్‌ యూనివర్స్‌లో భాగంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులను జరుపకుంటుంది. ఈ సినిమాలో అడివిశేష్‌కు జోడీగా మీనాక్షీ చౌదరీ నటించింది. కోమలి ప్రసాద్‌, రావు రమేష్‌ కీలకపాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై హీరో నానితో కలిసి ‘బాహుబలి’ కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ ప్రశాంత్ తిపిరినేని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

Just saw the Rough Cut of the #HIT2 trailer ❤️

🔥🔥

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) November 19, 2022