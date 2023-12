Adivi Sesh | అడివిశేష్, శృతిహాసన్‌ సినిమాకు ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్‌..!

December 18, 2023 / 04:55 PM IST

Adivi Sesh| టాలీవుడ్‌ యంగ్ హీరో అడివిశేష్ (AdiviSesh) కాంపౌండ్‌ నుంచి ప్రస్తుతం గూఢచారి 2 రాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. కొంతకాలంగా సందేశాత్మక కథాంశాలతో సినిమాలు చేస్తున్న అడివిశేష్‌ తాజాగా లవ్‌ స్టోరీకి గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్‌ను ఫైనల్ చేశారన్న వార్త ఒకటి ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్‌ ప్రకారం ఈ మూవీకి డెకాయిట్‌ (Dacoit) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారని వార్తలు వస్తుండగా.. మేకర్స్‌ నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన రాబోతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

యాక్షన్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో ఉండబోతున్న ఈ చిత్రంలో శృతిహాసన్‌ ఓ పాట కూడా పాటబోతుందట. ఈ భామ మంచి సింగర్ అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. హిందీ, తెలుగు భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే శృతిహాసన్‌ ఫస్ట్‌గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేశారు. ముఖంపై స్కార్ఫ్‌ చుట్టుకొని తీక్షణ చూపులతో సీరియస్‌గా కనిపిస్తున్నది శృతిహాసన్‌. డెకాయిట్‌ ఫైనల్‌ అయితే ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదంటున్నారు సినీ జనాలు. తొలిసారి శృతిహాసన్‌, అడివిశేష్‌ కాంబోలో సినిమా వస్తుండటంతో అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. షనీల్‌ డియో డెబ్యూ (డైరెక్టర్‌) ఈ చిత్రానికి కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహించనున్నాడు.

శృతిహాసన్‌ రీసెంట్‌గా హాయ్‌నాన్నలో ఓడియమ్మా పార్టీ సాంగ్‌లో మెరిసి స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మిస్తుండగా.. ఆసియన్ సునీల్ సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. శశి కిరణ్ టిక్కా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ‘గూఢచారి’ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ‘జీ2’ (G2) చిత్రానికి వినయ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తు్న్నాడు. ఇప్పటికే అడివి శేష్.. ‘జీ2’ (G2) నుంచి ప్రీ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌, అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

#SeshEXShruti@AdiviSesh and @shrutihaasan are joining hands to bring a unique story of love and beyond ❤️‍🔥 Produced by #SupriyaYarlagadda under @AnnapurnaStdios & co-produced by @AsianSuniel. The film is Directed & Co-written by #ShaneilDeo. More details soon! pic.twitter.com/EI6tHUAORW — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 12, 2023