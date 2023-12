December 11, 2023 / 01:38 PM IST

G2 Movie | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ అడివిశేష్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘జీ 2’(G2). శేష్‌ హీరోగా శశి కిరణ్ టిక్కా తెరకెక్కించిన ‘గూఢచారి’ (Gudachari2) బాక్సాఫీసు వద్ద హిట్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. 2018లో విడుదలైన ఈ సినిమాకి కొనసాగింపుగా ‘జీ2’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వినయ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించ‌నుండ‌గా.. ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ క్ర‌మంలోనే అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్ చెబుతూ.. మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైన‌ట్లు అడివి శేష్ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా ప్ర‌క‌టించాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా ‘జీ2’ నుంచి ప్రీ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో త్రినేత్ర ఏజెన్సీ ఉండగా.. షూటింగ్ స్టార్ అయిన‌ట్లు తెలుపుతున్న‌ట్లు ఉంది.

MASSIVE.

This is how we do it. #G2 ❤️‍🔥#Goodachari2 pic.twitter.com/1HyWpLQtcK

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) December 11, 2023