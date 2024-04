April 17, 2024 / 04:54 PM IST

Teacher Movie | ఈ మ‌ధ్య కాలంలో ఓటీటీలో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం అందుకున్న తెలుగు వెబ్ సిరీస్ 90స్ ఏ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్ (#90s A Middile Class Biopic). సీనియర్ నటుడు శివాజీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు ఆదిత్య హాసన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ETV Win లో జనవరి 5 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సిరీస్ త‌క్కువ స‌మ‌యంలోనే మంచి పాజిటివ్ సంపాదించింది. ఇక 90ల‌లో మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జరిగే సరదా సన్నివేశాలతో ఈ వెబ్ సిరీస్ రాగా రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోయింది. అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ వ‌చ్చిన అనంత‌రం ద‌ర్శ‌కుడు ఆదిత్య హాసన్‌తో పాటు నిర్మాత నవీన్ మేడారంపై అంద‌రూ ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. అయితే ఈ కాంబో మ‌ళ్లీ రిపీట్ కాబోతుంది.

ఆదిత్య హాసన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో టీచ‌ర్ (Teacher) అంటూ ఓ సినిమా రాబోతుంది. ఎంఎన్‌వో ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ మేడారం ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. నేడు శ్రీరామ న‌వ‌మి సంద‌ర్భంగా మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ఇక ఈ సినిమాలో టీచ‌ర్‌గా క‌ల‌ర్స్ స్వాతి న‌టించ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. న‌లుగురు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులు ఒక వేశ్య వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు అక్క‌డ ఏమి జ‌రుగుతుందనే కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా వ‌స్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం. త్వ‌ర‌లోనే ఈ మూవీపై మ‌రిన్ని వివరాలు వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యునిట్ వెల్ల‌డించింది.

