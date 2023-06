June 19, 2023 / 01:33 PM IST

Adipurush Movie Collections | మూడు రోజుల కింద విడుదలైన ఆదిపురుష్ సినిమాకు వీరలెవల్లో నెగెటివిటీ ఏర్పడింది. సినిమాను విమర్శించని వారు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. అంతలా ఆదిపురుష్‌ ప్రేక్షకులను డిసప్పాయింట్‌ చేసింది. ఇక ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ అయితే ఓం రౌత్‌ కనిపిస్తే కడిగేయాలని చూస్తున్నారు. అంతలా వాళ్లను కూడా ఈ సినిమా తీవ్రంగా నిరాశ పరిచింది. ప్రభాస్‌ లాంటి స్టార్‌ హీరో, కోట్ల బడ్జెట్‌ను ఇచ్చిన వాటిని హ్యాండిల్ చేయడంలో ఓం రౌత్‌ విఫలమయ్యాడని తిరుగులేని విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అయితే సినిమాకు ఎన్ని విమర్శలు వచ్చిన కలెక్షన్‌లు మాత్రం వస్తూనే ఉన్నాయి.

రిలీజ్‌కు ముందు వచ్చిన హైప్‌తో ఈ సినిమా టిక్కెట్‌లు హాట్‌ కేకుల్లా అమ్మాడయ్యాయి. అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్గే కోట్లల్లో కలెక్షన్లు తెచ్చిపెట్టిందంటే ఈ సినిమాపై బజ్‌ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక తొలిరోజు నూటా నలభై కోట్ల రేంజ్‌లో కలెక్షన్లు సాధించిన ఈ సినిమా.. రెండో రోజు కూడా వంద కోట్ల మార్క్‌ను దాటింది. కాగా మూడో రోజు కూడా ఈ సినిమాకు వంద కోట్లకు పైగా కలెక్షన్‌లు వచ్చాయని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. హిందీలో ఈ సినిమాకు మూడో రోజు రూ.38 కోట్లకు పైగా నెట్‌ కలెక్షన్‌లు వచ్చాయి. ఇది తొలిరోజు కంటే ఎక్కువ. ఇప్పటివరకు హిందీలో ఈ సినిమా రూ.113.50 కోట్ల నెట్‌ కలెక్షన్‌లు రాబట్టింది. ఈ మధ్య బాలీవుడ్‌ సినిమాలు సైతం ఈ మార్క్‌ను అందుకోవాలంటే తడబడుతున్నారు. అలాంటిది ప్రభాస్ మూడో రోజుల్లోనే వంద కోట్ల క్లబ్‌లో నిలిచాడంటే మాములు విషయం కాదు.

తెలుగులో మూడో రోజు ఈ సినిమాకు రూ.17 కోట్లకు పైగా షేర్‌ వచ్చింది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ తర్వాత మూడో రోజు అత్యధిక కలెక్షన్‌లు సాధించిన సినిమాగా రెండో ప్లేస్‌లో ఈ సినిమా నిలిచింది. ఇప్పటివరకు మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ.340 కోట్ల గ్రాస్‌ను సాధించింది. మరో వంద, వంద ముప్పై కోట్లు సాధిస్తే ఈ సినిమా బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ అవుతుంది. ఇప్పుడున్న ఆదిపురుష్ జోరు చూస్తుంటే అది పెద్ద టార్గెట్‌ కాదనే అనిపిస్తుంది. పైగా ఈ సినిమాకు పోటీగా మరో సినిమానే లేదు. అయితే సోమవారం కలెక్షన్లను బట్టే ఈ సినిమా ఫలితం దాదాపు ఖరారవుతుంది. మరీ సోమవారం పరీక్షను ఆదిపురుష్ పాస్‌ అవుతుందో లేదో చూడాలి.

