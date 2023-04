OG Movie | పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఓజీలో ప్రియాంక మోహన్‌.. కన్ఫర్మ్‌ చేసిన మేకర్స్‌

April 19, 2023 / 01:01 PM IST

Priyanka Mohan is on Board for OG | పవన్‌ ఫ్యాన్స్‌తో పాటు సగటు ప్రేక్షకుడిని కూడా ఆసక్తికి గురి చేస్తున్న సినిమా ‘ఓజీ’. సుజీత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఎక్కడలేని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఒక్క ప్రీలుక్‌ పోస్టర్‌తోనే సోషల్‌ మీడియా షేక్‌ అయిందంటే.. ఇక సినిమా ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతుందో అనే ఊహే గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పిస్తుంది. పైగా ఈ సినిమాలో పవన్‌ గ్యాంగ్‌స్టార్‌ పాత్రలో కనిపిస్తున్నాడు. అప్పుడెప్పుడో పుష్కర కాలం ముందు పవన్‌ పంజాలో గ్యాంగ్‌స్టార్‌గా కనిపించాడు. మళ్లీ ఇనేళ్ల తర్వాత గ్యాంగ్‌స్టార్‌ పాత్ర చేస్తుండటంతో సినిమాపై ఎక్కడలేని హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది.

ఇక ఇటీవలే ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ముంబైలో ప్రారంభమైంది. తాజాగా ఈ సినిమా షూట్‌లో పవన్‌ కూడా జాయిన్‌ అయిపోయాడు. ఇక ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాలో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నట్లు గత కొన్ని రోజులుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. కాగా చిత్రబృందం వాటినే నిజం చేస్తూ ప్రియాంక ఈ సినిమాలో నటిస్తుందని అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. ఇక ప్రియాంక తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. గ్యాంగ్‌లీడర్‌, డాక్టర్‌, డాన్‌ వంటి సినిమాలతో యూత్‌లో మంచి క్రేజే తెచ్చుకుంది. ఇక ఇప్పుడు ఏకంగా పవన్‌కు జోడీగా నటిస్తుందంటే విశేషం అనే చెప్పాలి.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు ఒరిజినల్ గ్యాంగ్‌స్టార్‌ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ను నిర్మించిన దానయ్య ఈ సినిమాకు ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా కోసం పవన్‌ 60రోజుల కాల్షీట్లు ఇచ్చాడని తెలుస్తుంది. ఇక ఈ ఏడాది చివరి కల్లా టాకీ పార్ట్‌ పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలిని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

𝑷𝑹𝑰𝒀𝑨𝑵𝑲𝑨 𝑴𝑶𝑯𝑨𝑵… We are very happy & excited to have you on board for #OG. ❤️@PawanKalyan @PriyankaaMohan @sujeethsign @dop007 @MusicThaman #ASPrakash @DVVMovies #FireStormIsComing#TheyCallHimOG pic.twitter.com/OMED1rGkrF

— DVV Entertainment (@DVVMovies) April 19, 2023