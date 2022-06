June 8, 2022 / 11:31 AM IST

Vinay Rai First Look Poster | ప్ర‌యోగాత్మ‌క సినిమాల‌కు తెర‌కెక్కించ‌డంలో ముందు వ‌రుస‌లో ఉండే ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ‌. ‘అ!’ సినిమాతో టాలీవుడ్ ప్రేక్ష‌కుల‌ దృష్టిని ఆక‌ర్షించిన ప్ర‌శాంత్ ‘క‌ల్కి’, ‘జాంబిరెడ్డి’ వంటి వినూత్న చిత్రాల‌తో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపును ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న యంగ్ హీరో తేజ‌స‌జ్జాతో ‘హ‌ను మాన్’ అనే సూప‌ర్ హీరో చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈచిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో మంచి అంచ‌నాలే నెల‌కొన్నాయి. దానికి తోడు మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేసిన ప్ర‌చార చిత్రాలు సినిమాపై అంత‌కంత‌కు క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాయి. ఈ క్ర‌మంలో చిత్రబృందం మ‌రో ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

పాన్ ఇండియా సినిమాగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో విన‌య్ రాయ్ న‌టించ‌నున్నాడు. తాజాగా ఈయ‌నకు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను రానా ద‌గ్గుబాటి విడుద‌ల చేశాడు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో విన‌య్ రాయ్ ముఖానికి గ్యాస్ మాస్క్ పెట్టుకుని, ఒక క‌న్నును ఐ పాచ్‌తో మూసేసి టెంపుల్ ముంద‌ర ఆర్మీ సైన్యంతో హీరోపై ఎదురు దాడిగి దిగిన‌ట్లు ఉంది. ఈ చిత్రంలో మైఖేల్ పాత్ర‌లో విన‌య్‌రాయ్ న‌టించ‌నున్నాడు. ఈ ఒక్క పోస్ట‌ర్ సినిమాపై అంచ‌నాల‌ను అమాంతం పెరిగాయి. ప్రైమ్ షో ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై నిరంజన్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. తేజ‌స‌జ్జాకు జోడీగా అమృతా అయ్య‌ర్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ శ‌ర‌త్‌కుమార్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో నటిస్తుంది.

Every kid aspires to be a Superhero. But only a Mad man will pursue it.

Presenting,

the 'Man of Doom' MICHAEL🦹🏻‍♂️ aka @VinayRai1809 from #HanuMan 💥

A @PrasanthVarma Film🎬#SuperHeroHanuMan@tejasajja123 @Actor_Amritha @varusarath5 @Niran_Reddy @Chaitanyaniran @Primeshowtweets pic.twitter.com/EWTUIaYjSe

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) June 8, 2022