May 20, 2022 / 02:47 PM IST

Vikram Telugu Trailer | విశ్వ‌న‌టుడు క‌మ‌ల్ హాస‌న్ ట్రెండ్‌కు త‌గ్గ‌ట్టుగా క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ యువ హీరోల‌కు ధీటుగా సినిమాల‌ను చేస్తుంటాడు. ఈయ‌న‌ నుంచి సినిమా వ‌చ్చి దాదాపు నాలుగేళ్ళు దాటింది. కోలీవుడ్‌తో పాటు టాలీవుడ్ ప్రేక్ష‌కులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న చిత్రం ‘విక్ర‌మ్‌’. ‘మాస్ట‌ర్’ ఫేం లోకేష్ క‌న‌గ‌రాజ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం భారీ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కింది. గ‌తేడాది విడుద‌లైన టైటిల్ టీజ‌ర్ నుంచి ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన ట్రైల‌ర్‌ వ‌ర‌కు ప్ర‌తి ఒక్క‌టి ప్రేక్ష‌కుల అంచ‌నాల‌ను అంతకంత‌కూ పెంచుతున్నాయి. గ‌త‌కొంత కాలంగా క‌మ‌ల్ నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు. ఈ క్ర‌మంలో ‘విక్ర‌మ్’ చిత్రం మ‌ళ్ళీ అప్ప‌టి క‌మ‌ల్‌ను గుర్తుచేస్తుంది. కాగా ఈ చిత్ర తెలుగు ట్రైల‌ర్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు.

ఈ చిత్ర తెలుగు ట్రైల‌ర్‌ను రామ్‌చ‌ర‌ణ్ శుక్ర‌వారం సాయంత్రం 5.00 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ చిత్రంలో ఫాహాద్ ఫాజిల్, విజ‌య్ సేతుప‌తి కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా సూర్య కూడా ఈ సినిమాలో ఉండ‌నున్న‌ట్లు ఇటీవ‌లే అధికారికంగా ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చింది. ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన తమిళ ట్రైల‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. క‌మల్ హాస‌న్‌కు 232వ సినిమాగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆర్. మ‌హింద్ర‌న్‌తో క‌లిసి క‌మ‌ల్‌హాస‌న్ స్వీమ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో విడుద‌లకానుంది.

It’s our pleasure to announce that #MegaPowerStar @AlwaysRamCharan will be releasing the Telugu Trailer today at 5 PM !!!!!

Gear up for the fiery ride🔥#KamalHaasan #VikramHitlistTrailer@ikamalhaasan @Dir_Lokesh @actor_nithiin pic.twitter.com/65GBPFJgLI

— Raaj Kamal Films International (@RKFI) May 20, 2022