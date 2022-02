February 16, 2022 / 11:02 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌ఖ్యాత బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైర‌క్ట‌ర్ బ‌ప్పిల‌హ‌రి మృతి ప‌ట్ల టాలీవుడ్ దిగ్గ‌జం చిరంజీవి నివాళి అర్పించారు. త‌న ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌లో బప్పి ల‌హ‌రితో దిగిన ఫోటోను చిరంజీవి పోస్టు చేశారు. లెజెండ‌రీ మ్యూజిక్ డైర‌క్ట‌ర్‌, సింగ‌ర్ బప్పి దా మృతి ప‌ట్ల తీవ్ర విచారాన్ని వ్య‌క్తం చేశారు. బ‌ప్పి ల‌హ‌రితో త‌న‌కు ప్ర‌త్యేక అనుబంధం ఉన్న‌ట్లు చిరు తెలిపారు. త‌న చిత్రాల‌కు ఎన్నో సూప‌ర్‌హిట్ సాంగ్స్‌ను బ‌ప్పి అందించిన‌ట్లు మెగా స్టార్ చెప్పారు. బ‌ప్పి కంపోజ్ చేసిన పాట‌ల‌తో త‌న సినిమాల‌కు మంచి పాపులారిటీ వ‌చ్చిన‌ట్లు చిరు తెలిపారు. బప్పి స్ట‌యిల్ చాలా విశిష్టంగా ఉంటుంద‌ని, జీవితం మీద ఉన్న ఉత్సాహాం .. ఆయ‌న పాట‌ల్లో క‌నిపించేద‌ని చిరు త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ కూడా బ‌ప్పిల‌హ‌రి మృతి ప‌ట్ల నివాళి అర్పించారు. బ‌ప్పి దా మ్యూజిక్‌ను తాను ఎంతో ఎంజాయ్ చేసిన‌ట్లు స‌చిన్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. డిస్కో డ్యాన్స‌ర్ చిత్రంలోని యాద్ ఆ ర‌హా హై పాట త‌న‌కు ఎంతో ఇష్ట‌మ‌న్నారు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో ఈ పాట‌ను మ‌ళ్లీ మ‌ళ్లీ వినేవాడిన‌ని స‌చిన్ చెప్పారు. బప్పి ట్యాలెంట్ నిజంగా అమోఘ‌మ‌ని స‌చిన్ కీర్తించారు. మీరెప్పుడూ మాకు గుర్తుకు వ‌స్తూనే ఉంటార‌ని స‌చిన్ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు.

I really enjoyed Bappi Da's music, especially “yaad aa raha hai” – heard it several times in the dressing room. The range of his talent was truly amazing.

आप हमेशा हमें याद रहोगे बप्पी दा! pic.twitter.com/NFougJVt8c

