Ira Khan | బాలీవుడ్ మిస్ట‌ర్ ఫర్‌ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ (Aamir Khan) కూతురు ఐరా ఖాన్ (Ira Khan) వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రియుడు, ఫిట్‏నెస్ ట్రైనర్ నుపుర్ శిఖరే (Nupur Shikhare)ను ఐరా వివాహం చేసుకున్నారు. బంధువులు, స్నేహితుల సమక్షంలో ఐరా, నుపుర్ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ముంబైలోని ఓ హోటల్‌లో ఈ వేడుక ఘనంగా జరిగింది. వివాహం అనంతరం అదే హోటల్‌లో రిసెప్షన్‌ జరిగింది. ఇక ఈ వివాహ వేడుకకు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ వివాహానికి ఆమిర్ ఖాన్ మాజీ భార్య కిరణ్ రావు తన కొడుకు ఆజాద్ తో కలిసి హాజరయ్యారు. వధూవరులతో కలిసి ఫొటోలకు పోజిచ్చారు.

అయితే వివాహం అనంత‌రం మాజీ భార్య కిర‌ణ్ రావును ప‌ల‌క‌రించిన అమీర్ ఖాన్.. కిర‌ణ్‌ను ఆప్యాయంగా దగ్గరకు తీసుకుని చెంప‌పై ముద్దిచ్చారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. సినీ నిర్మాత కిరణ్ రావును అమీర్ ఖాన్ (Aamir Khan) పదిహేనేళ్ల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. 2021లో వీరిద్ద‌రూ విడాకులు తీసుకున్నారు.

