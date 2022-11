November 9, 2022 / 02:11 PM IST

CSI Sanatan Movie | హిట్లు, ఫ్లాప్‌లతో సంబంధంలేకుండా వరుసగా సినిమాలతో ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తుంటాడు ఆది సాయికుమార్‌. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ఈయన నటించిన మూడు సినిమాలు విడుదలైయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈయన అరడజను సినిమాలను సెట్స్ పైన ఉంచాడు. అందులో ‘CSI సనాతన్‌’ ఒకటి. శివశంకర్‌ దేవ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరపుకుంటుంది. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి రిలీజైన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా మేకర్స్ క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు.

ఈ సినిమా టీజర్‌ను గురువారం మధ్యాహ్నం 12.55 నిమిషాలలకు రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించారు. క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని చాగంటి ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై అజయ్‌ శ్రీనివాస్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. ఆదికి జోడీగా మిషా నారంగ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. నందీని రాయ్‌, ఖయ్యుం, రవి ప్రకాష్ తదితరులు కీలకపాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆది క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేటీవ్‌ ఆఫిసర్‌గా కనిపించనున్నాడు. అనీష్ సోలోమన్‌ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రానికి గంగనమోని శేఖర్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ పనిచేస్తున్నాడు.

Sanatan aka @iamaadisaikumar is all set to find the Thrilling Evidence ❤️‍🔥#CSISanatan Teaser out tomorrow at 12.55 PM🔥@NarangMisha @ActorAliReza @ImNandiniRai @AjaySrinivasOFC @dev_sivashankar @chagantiproducs @ShekarPhotos #AneeshSolomon @adityamusic @GskMedia_PR pic.twitter.com/5i1h63ZCXf

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 9, 2022