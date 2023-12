Salaar | ప్రభాస్ సలార్‌ ఎలా ఉందంటే.. ఆది సాయికుమార్ మాటల్లోనే..!

December 24, 2023 / 05:56 PM IST

Salaar | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్ కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన భారీ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ సలార్ (‌Salaar). సలార్‌ రెండు పార్టులుగా తెరకెక్కుతుండగా.. Salaar Part-1 Ceasefire ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ 22న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై.. వాటికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది.

ఈ సినిమా ఎలా ఉందో టాలీవుడ్‌ యువ హీరో ఆదిసాయికుమార్‌ తెలియజేశాడు. సలార్ చూసిన తర్వాత తన ఎక్జయిట్‌మెంట్‌ను ట్విట్టర్‌ ద్వారా అందరితో పంచుకున్నాడు. సలార్‌ ఇండియాలో తెరకెక్కించబడ్డ ఉత్తమ యాక్షన్ సినిమాల్లో ఒకటి. ప్రభాస్‌ స్క్రీన్‌ ప్రజెంటేషన్‌ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సార్ మీ యాక్టింగ్‌ చాలా బాగుంది. ప్రశాంత్‌ నీల్‌ ఇండియన్‌ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో రాబోయే బిగ్గెస్ట్ అఛీవర్‌.. రవి బస్రూర్‌ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయింది.. అంటూ ఆదిసాయికుమార్‌ ట్వీ్ట్ చేశాడు. ఈ ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

సలార్‌ డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్ దక్కించుకున్న విషయం తెలిసిందవే. థియేటర్లలో విడుదలైన 8 వారాల తర్వాత ఓటీటీలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రంలో శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించింది. జగపతి బాబు రాజమన్నార్ పాత్రలో నటించగా.. మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ పాత్ర పోషించాడు. బాబీ సింహా, ఈశ్వరీ రావు, శ్రియారెడ్డి, జాన్ విజయ్‌, సప్తగిరి, సిమ్రత్‌ కౌర్‌, పృథ్విరాజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Watched #salaar second time enjoyed it even more especially it was a great experience in @PrasadsCinemas pcx imax one of the best action films ever made in India . #Prabhas𓃵 sir was extrodinary his screen presence 🔥and even @PrithviOfficial sir ur performance was too good… pic.twitter.com/nO9Sq2Bjls

— Aadi Saikumar (@iamaadisaikumar) December 24, 2023