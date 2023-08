August 2, 2023 / 06:30 PM IST

Shraddha Kapoor | బీటౌన్‌తోపాటు తెలుగులో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న భామల్లో ఒకరు శ్రద్ధాకపూర్ (Shraddha Kapoor)‌. తెలుగులో పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్‌తో కలిసి సాహో చిత్రంలో మెరిసింది. గ్లామరస్‌ రోల్స్‌తోపాటు నటనకు ప్రాధాన్యమున్న పాత్రల్లో నటిస్తూ మంచి క్రేజ్‌ సంపాదించుకుంది. ఈ భామకు సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్ల సంఖ్య ఎక్కువేనని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తాజాగా ముంబై ఎయిర్‌పోర్టు (Mumbai AIrport)లో శ్రద్ధాకపూర్‌ను చూసిన ఓ అభిమాని ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.

శ్రద్ధాకపూర్ ఎప్పుడెప్పుడొస్తుందా అని ఎయిర్‌పోర్టులో వెయ్యి కండ్లతో ఎదురుచూస్తుండగా.. అంతలోనే కారులో నుంచి దిగింది. శ్రద్ధాకపూర్ ను చూసి వెంటనే దగ్గరొచ్చిన అభిమాని.. ఆమెకు ఫిదా అవుతూ మోకాళ్లపై నిలబడి పూల బొకే అందజేస్తూ.. ప్రపోజ్ చేశాడు. తన పట్ల ఫ్యాన్‌ చూపుతున్న అభిమానానికి శ్రద్ధాకపూర్ కూడా ఫిదా అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఫేవరేట్‌ హీరోయిన్‌కు షేక్ హ్యాండ్‌ ఇచ్చి.. ఫొటోలు దిగాడు.

ఈ దృశ్యాన్నంతా అక్కడే ఉన్న ఫొటోగ్రాఫర్లు తమ కెమెరాల్లో బంధించారు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. రీసెంట్‌గా రణ్‌బీర్‌కపూర్‌తో కలిసి Tu Jhoothi Main Makkaarలో మెరిసింది శ్రద్ధాకపూర్. ప్రస్తుతం Stree 2 లో నటిస్తోండగా.. చిత్రీకరణ దశలో ఉంది.

How sweet is this yaar! A fan goes down on his knees and gives #ShraddhaKapoor roses at Mumbai Airport today 🌹💘❤️🫶🏼 pic.twitter.com/t8GovJyNiJ

— Ayesha (@Ayesha86627087) August 2, 2023