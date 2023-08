August 18, 2023 / 07:14 PM IST

7/G Brindavan Colony| 2004లో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి సరికొత్త ట్రెండ్‌ సృష్టించిన సినిమా 7/G బృందావన కాలనీ (7/G Brindavan Colony). సెల్వ రాఘవన్‌ (Selvaraghavan) డైరెక్షన్‌లో రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో రవి కృష్ణ, సోనియా అగర్వాల్‌ హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ ప్లాన్ నడుస్తుందన్న వార్త నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా ఈ ఆల్‌ టైమ్‌ ఎవర్‌గ్రీన్ సూపర్ హిట్‌ చిత్రాన్ని మరోసారి వీక్షించేందుకు అవకాశం కల్పించారు మేకర్స్‌.

7/G బృందావన కాలనీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 22న గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ విడుదల చేసిన పోస్టర్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. 4K version, Dolby Atmos technologyలో అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. కల్ట్ లవ్ టేల్ మ్యాజిక్‌ను మరోసారి అనుభవించే సమయం ఇది.. అంటూ నిర్మాత ఎస్‌కేఎన్ ఈ పోస్టర్‌ను షేర్ చేశారు. ఈ చిత్రం 19 ఏండ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మరోసారి భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించడం ఖాయమని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. రవికృష్ణ (Ravi Krishna), సోనియా అగర్వాల్‌(Sonia Agarwal) కెరీర్‌లో ల్యాండ్ మార్క్‌ సినిమాగా.. ట్రెండ్‌ సెట్టర్‌గా నిలిచిపోయింది. ఈ చిత్రంలో చంద్రమోహన్‌, విజయన్‌, సుమన్‌ శెట్టి, సుధ, మనోరమ ఇతర కీలక పాత్రలు నటించారు. ఈ చిత్రం తమిళంలో 7/G రెయిన్‌బో కాలనీ టైటిల్‌తో విడుదలైంది.

ఈ బ్లాక్ బస్టర్‌ చిత్రానికి సీక్వెల్‌ రాబోతుండగా, రవికృష్ణ (Ravi Krishna) మరోసారి లీడ్‌ రోల్‌లో కనిపించబోతున్నాడని శ్రీ సూర్య మూవీస్‌ చీఫ్‌ ఏఎం రత్నం ఇప్పటికే ప్రకటించాడు. ఒరిజినల్ వెర్షన్‌కు రైటర్‌ కమ్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన సెల్వ రాఘవన్‌ సీక్వెల్‌ను కూడా తెరకెక్కించబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్. కాగా సీక్వెల్‌ ఎప్పుడు సెట్స్‌పైకి వెళ్తుందనేది తెలియాల్సి ఉంది.

It’s time to Experience the Magic of the Cult Love Tale Once Again ❤️‍🔥#7GBrundavanColony Worldwide Re-Release on 𝐒𝐄𝐏𝐓𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟐𝟐𝐍𝐃 💥💥

Get your batch ready & heart heavy 💔@selvaraghavan @soniya_agg @UdayKatam29 @ursyathi pic.twitter.com/dGsAqsVq2I

