June 26, 2024 / 04:33 PM IST

35 Chinna Katha Kaadu | తెలుగులో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న కేరళకుట్టి నివేదా థామస్ (Nivetha Thomas) లాంగ్ గ్యాప్‌ తర్వాత కొత్త సినిమా ప్రకటించిందని తెలిసిందే. ఈ భామ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం 35-చిన్న కథ కాదు (35 Chinna Katha Kaadu). ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సినిమా తిరుపతి బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఉండబోతున్నట్టు ఈ పోస్టర్‌తో హింట్‌ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

డెబ్యూ డైరెక్టర్ నందకిశోర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఆసక్తికర అప్‌డేట్ అందించింది నివేదా థామస్‌ టీం. నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌ నటిస్తోన్న కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD) రేపు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న విషయం తెలిసిందే. కల్కి సినిమాతోపాటే 35- చిన్న కథ కాదు టీజర్‌ కూడా ప్రీమియర్ కానుంది.

ఇదో, మీరు జూస్తే చాలు, మాకదే పదేలు.. రేపు పీవీఆర్‌ సినిమాస్‌లో మాత్రమే.. అంటూ క్రేజీ వార్త షేర్ చేసి సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది నివేదా థామస్‌ టీం. ఈ చిత్రాన్ని సురేశ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై రానా దగ్గుబాటి సమర్పిస్తుండగా.. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రియదర్శి, విశ్వదేవ్‌ ఇతర లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 15న తెలుగు, తమిళం, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

