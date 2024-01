January 1, 2024 / 03:39 PM IST

Pushpa The Rule | టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa The Rule). సుకుమార్ (Sukumar)‌ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది అల్లు అర్జున్‌ అభిమానులను పండగే అని చెప్పాలి. నేటితో 2024కు స్వాగతం పలుకుతూ.. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్‌ మూడ్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న అల్లు అర్జున్‌ అభిమానులతోపాటు మూవీ లవర్స్‌కు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ టీం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది.

పుష్ప ది రూల్‌ ఏడాది ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుందని తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా వరల్డ్‌ వైడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు పుష్పరాజ్‌ కమ్‌ బ్యాక్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెబుతూ.. మీరంతా ఈ ఏడాదిని సంకల్పంతో సాగుతూ.. మీ ఆశయాలు సాధించడంతోపాటు మీరు కోరుకున్నవన్నీ పొందండి.. అంటూ పుష్ప ది రూల్‌ లుక్‌ ఒకటి షేర్ చేశారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఫహద్‌ ఫాసిల్ జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే పుష్ప ది రైజ్‌లో స్పెషల్ హుక్‌ స్టెప్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు బన్నీ. ఈ సారి సుకుమార్‌-అల్లు అర్జున్‌ టీం సీక్వెల్‌ కోసం ఇరగదీసే కొత్త హుక్ స్టెప్స్‌ రెడీ చేసిందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌‌. పార్టు 1కు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మరో చార్ట్‌ బస్టర్‌ ఆల్బమ్ ఉండబోతుందని ఇప్పటికే ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ షేర్ చేసింది సుకుమార్ టీం‌. ఫస్ట్‌ పార్టులో శ్రీవల్లిగా నటించిన కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా రెండో పార్టులో కూడా సందడి చేయబోతుంది.

#2024RulePushpaKa ❤️‍🔥

Pushpa Raj is coming back this year to rule the worldwide box office 🔥🔥

May you all rule your year with ambition & determination and may you get everything you desire for 💫

Happy New Year 2024 ❤️#Pushpa2TheRule Grand Release Worldwide on 15th AUG… pic.twitter.com/u6VED8LZbr

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) January 1, 2024