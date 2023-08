2018 Movie Director Pan India Multi Starrer Along With Vijaysethupathi

Pan India Multi Starrer | పాన్ ఇండియా మల్టీస్టారర్‌ ఆన్ ది వే.. క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ వివరాలివే..!

August 2, 2023 / 07:06 PM IST

Pan India Multi Starrer | ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా పాన్‌ ఇండియా సినిమాల (Pan India Movies) హవా నడుస్తుందని తెలిసిందే. టాలీవుడ్ నుంచి బాహుబలి ప్రాంఛైజీతో చాలా కాలం తర్వాత పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టుల ట్రెండ్ కొనసాగుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరోవైపు మాలీవుడ్ నుంచి కేజీఎఫ్‌ ప్రాంఛైజీ కూడా గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామి సృష్టించి భారతీయ సినిమా గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పాయి. ఇదిలా ఉంటే కొన్ని రోజులుగా మరో భారీ పాన్ ఇండియా మల్టీస్టారర్‌కు సంబంధించిన వార్త ఒకటి మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తోంది.

వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్‌ ప్రొడక్షన్‌ హౌస్‌ లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ (LycaProductions.)ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించనుంది. 2018 Movie ఫేం జ్యూడ్‌ ఆంటోనీ జోసెఫ్‌ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నాడు. లేటెస్ట్ టాక్‌ ప్రకారం ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో చియాన్ విక్రమ్‌ మెయిన్ లీడ్ రోల్‌లో నటించనున్నాడు. తమిళం నుంచి విజయ్‌ సేతుపతి (Vijaysethupathi), మలయాళం నుంచి నివిన్‌ పాలి, కన్నడ ఇండస్ట్రీ నుంచి కిచ్చా సుదీప్‌, రష్మిక మందన్నా పేర్లను ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో ఫైనల్ చేయబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

2018 Movie ఎలాంటి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. మరి ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ కాంపౌండ్ నుంచి రాబోతున్న మల్టీ స్టారర్‌ ఏ జోనర్‌లో ఉండబోతుంది. టెక్నీషియన్లు, ఇతర వివరాలేంటనే దానిపై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలున్నట్టు ఇండస్ట్రీ సర్కిల్ టాక్‌.

లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఖాతాలో భారీ సినిమాలున్నాయి. శంకర్‌, కమల్ హాసన్‌ కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం ఇండియన్‌ 2. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తోంది. రజినీకాంత్‌ నటిస్తోన్న లాల్‌సలామ్‌ను తెరకెక్కిస్తోంది. అరణ్మనై 4తోపాటు అజిత్‌కుమార్‌తో Vidaa Muyarchiను కూడా తెరకెక్కిస్తోంది.