August 26, 2023 / 11:25 PM IST

Income Tax Website | వేతన జీవులు.. కార్పొరేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు.. ప్రొఫెషనల్స్.. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతియేటా తమ ఐటీ రిటర్న్స్ సబ్మిట్ చేస్తుంటారు. గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడం చాలా తేలిక.. అందుకోసం ఆదాయం పన్ను విభాగం కొత్త ఈ-పోర్టల్ కూడా తీసుకొచ్చింది. దాన్ని తాజాగా శనివారం మరింత అప్‌డేట్ చేసింది. అలా అప్‌డేట్ చేసిన ఆదాయం పన్ను విభాగం వెబ్‌సైట్‌ను కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు (సీబీడీటీ) ఆవిష్కరించింది. incometaxindia.gov.in వద్ద యూజర్లకు న్యూ వెబ్‌సైట్ అందుబాటులో ఉంటుంది. పూర్తిగా పునరుద్ధరించిన ఐటీ విభాగం వెబ్ సైట్.. యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండేలా పలు న్యూ ఫీచర్లు తీసుకొచ్చింది. ఐటీ విభాగం కొత్త వెబ్‌సైట్‌ని సీబీడీటీ చైర్మన్ నితిన్ గుప్తా ప్రారంభించారు.

మొబైల్ ఫోన్ల రెస్పాన్సివ్ లేఔట్‌తో వెబ్‌సైట్‌ను పునరుద్ధరించాం అని సీబీడీటీ తెలిపింది. కొత్త ఫీచర్లతో కంటెంట్ కోసం ‘మెగా మెనూ’ తీసుకొచ్చింది.

ఆదాయం పన్ను విభాగం పరిధిలో కొత్త పద్దతులు, ఆదాయం పన్నుకు చెందిన వివిధ చట్టాలు, సెక్షన్లు, నిబంధనలు, పన్ను ఒప్పందాల సమాచారం ఈ వెబ్ సైట్ లో ఉంటుందని తెలిపింది.

యూజర్లు తేలిగ్గా నేవిగేట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఇన్ కం టాక్స్ యాక్ట్ చట్టాలతో సంబంధిత కంటెంట్ ట్యాగ్ చేశామని వివరించింది. ఆదాయం పన్ను చెల్లింపుదారులకు తేలిగ్గా అర్థమయ్యేలా.. డేట్ అలర్ట్స్, రివర్స్ కౌంట్ డౌన్స్, టూల్ టిప్స్, ఆదాయం పన్ను శాఖ అనుబంధ వెబ్ సైట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.

The revamped National website https://t.co/qX8AZ4q1DH serves as a comprehensive repository of tax and other related information.

Some of the features include:

👉It provides access to Direct Tax laws, several other Allied Acts, Rules, Income Tax Circulars and Notifications, all… pic.twitter.com/MXcYqtcYHh

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 26, 2023