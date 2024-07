July 6, 2024 / 11:04 PM IST

Ola Cabs – Ola Maps | ప్రముఖ క్యాబ్స్ రైడింగ్ కంపెనీ ఓలా క్యాబ్స్.. గూగుల్ మ్యాప్స్ (Google Maps) నుంచి వైదొలిగింది. తమ కస్టమర్ల కోసం సొంతంగా ఓలా మ్యాప్స్ (Ola Maps) ఏర్పాటు చేసుకుంది. దీని ద్వారా ఒక ఏడాదిలో సుమారు రూ.100 కోట్ల నిధులు ఆదా చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. గత నెలలో అజూర్ (Azure) నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ఓలా క్యాబ్స్ (Ola Cabs) సీఈఓ భవిష్ అగర్వాల్ (Bhavish Agarwal) ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

‘గత నెలలో అజూర్ (Azure) నుంచి వైదొలిగాం. మేం గూగుల్ మ్యాప్స్ (Google Maps) నుంచి పూర్తిగా వైదొలిగాం. గూగుల్ మ్యాప్స్ వినియోగించుకోవడం వల్ల ఇప్పటి వరకూ ఏడాదికి రూ.100 కోట్లు ఖర్చు చేసేవారం. ఈ నెల నుంచి గూగుల్ మ్యాప్స్ కోసం పైసా కూడా ఖర్చు చేయనవసరం లేదు. ఈ నెల నుంచి పూర్తిగా సొంతంగా ఇన్ హౌస్ ఓలా మ్యాప్స్ ఆధారంగా క్యాబ్ సర్వీసులు నడుపుతాం. మీరు మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఓలా యాప్ చెక్ చేసుకోండి.. అవసరమైతే అప్ డేట్ చేసుకోండి’ అని భవిష్ అగర్వాల్ తన ‘ఎక్స్ (మాజీ ట్విట్టర్)’ హ్యాండిల్ లో ప్రకటించారు.

After Azure exit last month, we’ve now fully exited google maps. We used to spend ₹100 cr a year but we’ve made that 0 this month by moving completely to our in house Ola maps! Check your Ola app and update if needed 😉

Also, Ola maps API available on @Krutrim cloud! Many more… pic.twitter.com/wYj1Q1YohO

— Bhavish Aggarwal (@bhash) July 5, 2024