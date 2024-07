July 6, 2024 / 06:34 PM IST

BSNL | యూజర్లకు భారతీయ సంచార్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్‌ (BSNL) త్వరలో శుభవార్త చెప్పనున్నది. బీఎన్‌ఎస్‌ఎల్‌ 4జీ నెట్‌వర్క్‌ను ప్రారంభించబోతున్నది. ఆగస్టు నాటికి సేవలను లాంచ్‌ చేయనున్నది. గతంలోనూ 4జీ సేవలు ప్రారంభంపై వార్తలు వచ్చినా.. తాజాగా సంస్థ 4జీ ప్లాన్స్‌ను సైతం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు సంస్థ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ప్లాన్‌ వివరాలను వెల్లడించింది.

PV2399 : ఈ బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ రూ.2,399 ప్లాన్‌ 395 రోజుల వాలిడిటీతో వస్తున్నది. ఈ ప్లాన్‌తో ప్రతిరోజూ 100 ఉచిత ఎస్‌ఎంఎస్‌లు పంపుకోవచ్చు. అలాగే నిత్యం 2జీబీ డేటా పొందవచ్చు.

PV1999 : ఈ ప్లాన్ 600GB డేటాతో పాటు 365 రోజుల చెల్లుబాటు అవుతుంది. 100 ఉచిత ఎస్‌ఎంఎస్‌లు సైతం వస్తాయి. ఈ ప్లాన్‌లో అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

PV997 : బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ఈ ప్లాన్ 160 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. రూ.997 ప్లాన్‌లో చేరితో ప్రతిరోజూ 2జీబీ డేటాతో పాటు 100 ఉచిత ఎస్‌ఎంఎస్‌లు వస్తాయి.

STV599 : ఈ బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ ప్లాన్ 84 రోజుల వ్యాలిటీతో వస్తుంది. అపరిమిత కాలింగ్‌తో పాటు రోజుకు 3జీబీ డేటాను వస్తుంది.

STV347 : ఈ ప్లాన్ రూ.347 ఇది 54 రోజుల వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ 2జీబీ డేటాతో పాటు 100 ఉచితంగా ఎస్‌ఎంఎస్‌లు పంపుకోవచ్చు. ఇందులో అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

PV199 : ఈ ప్లాన్‌ 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఇది రోజుకు 2జీబీ డేటాతో పాటు అపరిమిత కాలింగ్, 100 ఉచిత ఎంఎంఎస్‌లు వస్తాయి.

PV153 : ఈ ప్లాన్‌లో 26 రోజుల వ్యాలిడిటీ వస్తుంది. మొత్తం 26జీబీ డేటా, 100 ఉచిత ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, అపరిమిత కాలింగ్‌ ఉంటుంది.

STV118 : ఈ ప్లాన్‌ 20 రోజుల వ్యాలిడిటీ చెల్లుబాటుతో 100 ఉచిత ఎస్‌ఎంఎస్‌లు, 10 జీబీ డేటాను వస్తుంది.

