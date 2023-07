ONGC | ఓఎన్జీసీ గ్యాస్‌ పైపులైన్‌ లీక్‌.. బోరుబావి నుంచి ఎగసిపడుతున్న మంటలు

July 15, 2023 / 12:19 PM IST

కోనసీమ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అంబేద్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా (Ambedka Konaseema) శివకోడులో ఓఎన్జీసీ (ONGC) గ్యాస్‌ పైపులైన్‌ (Gas Pipeline) లీకవడంతో భారీగా మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి. శివకోడుకు చెందిన రైతు ఆక్వా చెరువు కోసం బావి తవ్వించాడు. అయితే పొలం నుంచే వెళ్తున్న ఓఎన్‌జీసీ పైపులైను దెబ్బతినడంతో శనివారం ఉదయం నుంచి పెద్దఎత్తున గ్యాస్‌ వెలువడుతున్నది. దీంతో మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి.

ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఓఎన్జీసీ, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మంటలు ఎక్కువగా వ్యాపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

Andhra Pradesh | Fire erupts from an underground gas pipeline in Sivakodu, Dr. BR Ambedkar Konaseema district; no casualties reported in the incident till now. pic.twitter.com/xfRhl99Xx4

— ANI (@ANI) July 15, 2023