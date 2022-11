Homeless Man | వీధికుక్కలతో జీవనం.. నెటిజన్లను ఫిదా చేసిన ఫొటో..!

November 22, 2022 / 12:19 PM IST

Homeless Man | తల దాచుకునేందుకు ఇల్లు లేదు. ఫుట్‌పాత్‌పైనే జీవితాన్ని నెట్టుకొస్తున్నాడు. ఓ చిన్న మ్యాట్‌ వేసుకుని గొడుగు అడ్డు పెట్టుకుని అక్కడే నిద్రిస్తున్నాడు. అలాంటి వ్యక్తి తనకున్న చోటులోనే కొద్దిగా వీధి కుక్కలకు ఇచ్చి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటో ఐఎఫ్‌ఎస్‌ (ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌) అధికారి సుశాంత్‌ నంద ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఈ ఫొటో నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

ఫొటోలో ఓ వ్యక్తి చిన్న మ్యాట్‌ వేసుకుని రోడ్డు పక్కన ఉన్న దుకాణం ముందు నిద్రిస్తుంటాడు. అయితే ఆ వ్యక్తితోపాటు మ్యాట్‌పై ఎనిమిది వీధి కుక్కలు పడుకుని కనిపిస్తాయి. ఫొటో షేర్‌ చేసిన సుశాంత్‌.. ‘ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో మన మృదయం కూడా తగినంత పెద్దదిగా ఉండాలి’ అంటూ క్యా్ప్షన్‌ ఇచ్చారు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ‘అతను మనసు 24 క్యారెట్ల గోల్డ్‌..’, ‘మంచి ఆలోచన’, ‘మంచి మనసున్న వ్యక్తి’, అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

Out heart has to be large enough to accommodate this big world. pic.twitter.com/LjQGYaARjR

— Susanta Nanda (@susantananda3) November 20, 2022