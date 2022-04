April 3, 2022 / 09:37 PM IST

పెద్ద న‌గ‌రాల్లోని రోడ్ల‌పై వాహ‌నాలు అతివేగంగా వెళ్తుంటాయి. ముఖ్యంగా విదేశాల్లో ఇంటి ఎదుట రోడ్ల‌పై వాహ‌నాల వేగానికి అదుపే ఉండ‌దు. వీటికి అడ్డుక‌ట్ట వేయ‌డానికి ‘నెమ్మ‌దిగా వెళ్లండి’ అనే సూచిక బోర్డులు పెడుతుంటారు. కొంద‌రు తాత్కాలిక‌ స్పీడ్ బ్రేక‌ర్స్ ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. కానీ, ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన ఓ వ్య‌క్తి వినూత్న ఐడియాతో త‌న ఇంటి ఎదుట వాహ‌నాల వేగానికి క‌ళ్లెం వేశాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

ఇంగ్లండ్‌లోని స్టాఫోర్డ్‌షైర్‌లో నివాస‌ముండే రాబ్ ఆడ్‌కాక్‌ త‌న ఇంటి ఎదుట వాహ‌నాల వేగానికి అడ్డుక‌ట్ట వేయాల‌నుకున్నాడు. త‌న ఇంటి ఎదురుగా రోడ్డుప‌క్క‌న ఫేక్‌ స్పీడ్ కెమెరా వ్యాన్ ఏర్పాటు చేశాడు. విదేశాల్లో వాహనాల వేగం కంట్రోల్‌చేసేందుకు అధికారులు స్పీడ్ కెమెరా వ్యాన్ల‌ను అక్క‌డ‌క్క‌డా ఉంచుతారు. కాగా, రాబ్ కూడా వ్యాన్‌కు పోస్ట‌ర్లు, స్టిక్క‌ర్లు వేసి వాహ‌న‌దారుల‌ను అది నిజ‌మైన స్పీడ్ కెమెరా వ్యాన్ అని న‌మ్మించాడు. ఇక అంతే ఆ రోజు నుంచి ఆ రోడ్డుపైన వెళ్లే వాహ‌నాల స్పీడ్ త‌గ్గిపోయింది. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో చూసిన‌వారంతా రాబ్ ఆలోచ‌న‌ను మెచ్చుకుంటున్నారు.

This is going to go one of two ways. I’ll leave it with you 🍿

See ya in the comments 👀 pic.twitter.com/dsruoWBtJZ

— Rob Adcock (@RobAdcock) March 24, 2022