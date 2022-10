మద్యం మత్తులో ప్రయాణికుడి వీరంగం.. విమానం అత్యవసర ల్యాండింగ్‌!

October 18, 2022 / 02:54 PM IST

Viral Video | టర్కీ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన ఓ విమానంలో ఆశ్చర్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. మద్యం మత్తులో ఓ ప్రయాణికుడు వీరంగం సృష్టించాడు. తన ప్రవర్తనతో తోటి ప్రయాణికులను, విమాన సిబ్బందిని హడలెత్తించాడు. ఈ ఘటన ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్తాలో చోటు చేసుకుంది.

టర్కీ ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానం ఇస్తాంబుల్‌ నుంచి ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్తాకు బయలుదేరింది. మద్యం సేవించి వచ్చిన ఓ ప్రయాణికుడు విమానంలో నానా రచ్చ చేశాడు. సిబ్బంది పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా… ఒకరి వేలు కొరికాడు. అంతటితో ఆగకుండా తోటి ప్రయాణిలపై చేయి చేసుకునేంత వరకు వెళ్లాడు. అతన్ని కట్టడి చేసేందుకు సిబ్బంది ప్రయత్నించినా వారి వల్ల కాలేదు. దీంతో చేసేదేమీ లేక జకార్తాకు వెళ్లాల్సిన విమానాన్ని మెడాన్‌లోని కౌలానామ్‌ విమానాశ్రయంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. మద్యం మత్తులోని ప్రయాణికుడిని దింపేసి.. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం తరలించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

An Indonesian passenger on a Turkish Airlines flight TK56 to CGK yesterday was recorded assaulting a flight attendant, forcing the flight to land at KNO temporarily before resuming. Turns out he’s a Batik Air pilot returning from holiday in Turkey pic.twitter.com/X70KhjmTsX

