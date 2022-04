April 18, 2022 / 08:38 PM IST

వీధి వ్యాపారులు చాలా క‌ష్ట‌ప‌డుతుంటారు. రాత్రిళ్లు లోడ్ దింపుకుని తెల్లారేస‌రికి వినియోగ‌దారుల‌కు అందుబాటులో కూర‌గాయలు, పండ్లు ఉంచుతుంటారు. అలాంటి వారిద‌గ్గ‌ర చాలామంది బేర‌మాడుతుంటారు. వారి క‌ష్టం తెలిస్తే ఎవ‌రూ ఆ ప‌నిచేయ‌ర‌ని అంటున్నారు ఐఏఎస్ సుప్రియా సాహూ.. పుచ్చ‌కాయ‌ల లోడ్ దించుకునేందుకు అర్ధ‌రాత్రి క‌ష్ట‌ప‌డుతున్న ఓ నిరుపేద కుటుంబం వీడియోను ఆమె ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

ఉద‌య‌మే క‌స్ట‌మ‌ర్ల‌కు పుచ్చ‌కాయ‌లు అందుబాటులో ఉంచాలి. రాత్రిపూట లోడ్ వ‌చ్చింది. వాటిని త‌ల్లిదండ్రుల‌తోపాటు ఇద్ద‌రు పిల్ల‌లు అన్‌లోడ్ చేస్తున్నారు. దీన్ని వీడియో తీసి ఐఏఎస్ సుప్రియా సాహూ ట్విట‌ర్‌లో పెట్ట‌గా, వైర‌ల్‌గా మారింది. ఇలాంటి వీధి వ్యాపారుల‌కు స‌పోర్ట్ చేయండి.. వీరి వ‌ద్ద బేర‌మాడ‌కండి. అని ఆమె క్యాప్ష‌న్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ వీడియోకు ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 45,000 వ్యూస్ వ‌చ్చాయి.

Saw this whole family working in sync late last night setting up their watermelon shop of the season.Always humbling to see small vendors & bussinesses working hard to earn their livelihood.Never bargain with them to save few bucks, give them their due #SupportSmallBusinesses pic.twitter.com/k2uHOvvmcE

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) April 16, 2022