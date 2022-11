November 28, 2022 / 03:29 PM IST

Viral Video : జార్ఖండ్‌లోని జంషెడ్‌పూర్‌లో ఉన్న‌ టాటా స్టీల్ ప్లాంట్‌లో 110 మీట‌ర్ల ఎత్తైన పొగ‌గొట్టాన్ని 11 సెక‌న్ల‌లోనే కూల్చివేశారు. 27 ఏళ్ల కింద‌టి ఈ భారీ చిమ్నీని ఆదివారం ఇంప్లోష‌న్ ప‌ద్ధ‌తిలో నేల‌మ‌ట్టం చేశారు. పొగ‌గొట్టం కూల్చివేత‌కు సంబంధించిన వీడియోను టాటా స్టీల్ త‌మ అధికారిక ట్విట్ట‌ర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. దాంతో ఈ వీడియో ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

పొగ‌గొట్టం కింది భాగంలో బాంబులు అమ‌ర్చారు. వాటిని పేల్చగానే చిమ్నీ అమాంతం ఒక ప‌క్క‌కు నేల‌కొరిగింది. ఆ వెంట‌నే దుమ్ము ధూళి వంటివి చుట్టుప‌క్క‌ల వ్యాపించ‌కుండా నీళ్లు చ‌ల్లారు.

ఎడిఫిస్ ఇంజ‌నీరింగ్ ఇండియా అనే కంపెనీ ఈ ఆప‌రేష‌న్ చేపట్టింది. ఇదే కంపెనీ ఈ ఏడాది ఆగ‌ష్టు 28వ తేదీన నోయిడాలో జంట భ‌వ‌నాల‌ను నేల‌కూల్చింది. ’27 ఏళ్ల నాటి పొగ‌గొట్టాన్ని 11 సెక‌న్ల‌లోనే విజ‌య‌వంతంగా కూల్చివేశాం. ప‌ర్యావ‌ర‌ణానికి హాని చేయ‌ని ప‌ద్ధ‌తిలో చిమ్నీని ప‌డ‌గొట్టాం.ఈ సంఘ‌ట‌న‌లో ఎవ‌రికీ గాయాలు కాలేదు’ అని టాటాస్టీల్ కంపెనీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్‌నీష్ గుప్తా తెలిపాడు.

Watch the video of the 110-metre-tall chimney demolition at the #TataSteel Jamshedpur Works – a feat of #engineering excellence! pic.twitter.com/yZhoahBvHJ

— Tata Steel (@TataSteelLtd) November 27, 2022