South Central Railway | పెద్ద ఎత్తున రైళ్లను రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే.. పలు ట్రైన్స్‌ దారి మళ్లింపు..!

August 21, 2023 / 07:36 PM IST

South Central Railway | దక్షిణ మధ్య రైల్వేశాఖ పెద్ద సంఖ్యలో రైళ్లను రద్దు చేసింది. తూర్పుకోస్తా రైల్వే పరిధిలోని ఖుర్దా రోడ్‌లో మూడోలైన్‌కు నాన్‌ ఇంటర్‌లాకింగ్‌ పనుల నేపథ్యంలో రద్దు చేసింది. భువనేశ్వర్‌, మంచేశ్వర్‌, హరిదాస్‌పుర్‌-ధన్‌మండల్‌ సెక్షన్‌లో ఇంటర్‌ లాకింగ్‌ పనుల కారణంగా పలు రైళ్లను రద్దు చేయగా.. మరికొన్నింటిని పాక్షింగా రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు రద్దయిన రైళ్ల వివరాలను ప్రకటించింది. ఆయా రైళ్లను ఈ నెల 21 నుంచి 29 వరకు 75 రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. మరో వైపు భువనేశ్వర్‌ – ముంబయి, హౌరా – సికింద్రాబాద్‌, భువనేశ్వర్‌ – సికింద్రాబాద్‌ మధ్య రాకపోకలు సాగించే ఆరు సర్వీసులను ఈ నెల 24 నుంచి 30 వరకు పలు తేదీల్లో భువనేశ్వర్‌కు బదులుగా ఖుర్దా రోడ్‌ నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వేశాఖ వివరించింది. అలాగే విజయవాడ సెక్షన్‌లో గుండాల వద్ద ఇంటర్‌లాకింగ్‌ పనుల కారణంగా 18 రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు చేసినట్లు పేర్కొంది.

Due to non-interlocking work in Gunadala – Vijayawada section, the following trains are cancelled, partially cancelled as follows:

#1 pic.twitter.com/umNmQnw1ut

— South Central Railway (@SCRailwayIndia) August 21, 2023