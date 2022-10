మీరు కాన్సెప్ట్‌ ప్రజెంట్ చేయండి.. మేం ముందుకు తీసుకువెళ్తాం: మంత్రి కేటీఆర్‌

October 20, 2022 / 03:39 PM IST

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లైంగిక నేరస్థుల రిజిస్టర్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని సామాజిక కార్యకర్త, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత సునితా కృష్ణన్‌ చేసిన విజ్ఞప్తికి ఐటీశాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. తెలంగాణలోని లైంగిక నేరాల్లో నిందితులుగా ఉన్న వారితో అమెరికా తరహాలో జాబితా తయారు చేయాలని, ఆ జాబితా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని సామాజిక కార్యకర్త సునిత ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌ను ఆమె మంత్రి కేటీఆర్‌కు ట్యాగ్‌ చేశారు.

Let’s absolutely get it done. Please present the concept note and we will take it forward https://t.co/upfIM1Au0W

— KTR (@KTRTRS) October 20, 2022