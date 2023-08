August 31, 2023 / 10:08 AM IST

హైదరాబాద్‌: రాజ్యసభ సభ్యుడు సంతోష్‌ కుమార్‌కు ఎమ్మెల్సీ కవిత (MLC Kavitha) రాఖీ కట్టారు. సోదరి సౌమ్య జోగినిపల్లితో (Sowmya Joginipally) కలిసి హైదరాబాద్‌లోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లిన ఎమ్మెల్సీ కవిత రాఖీ కట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ సంతోష్‌ ట్విట్టర్‌ వేదిక ఫొటోలను షేర్‌చేశారు. అన్నాచెల్లెల్ల అనుబంధానికి ప్రతీక రాఖీ పండుగ అని పేర్కొన్నారు.

Cherishing the bond with my lovely sisters as they tie the #Rakhi, a symbol of love and protection. Grateful for the enduring connections that make life beautiful! Thank you @RaoKavitha and @sowmya_joginipally for the Rakhis. Blessed to have you who light my world. Happy… pic.twitter.com/UGTAj267NT

— Santosh Kumar J (@SantoshKumarBRS) August 31, 2023