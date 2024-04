MLC Kavitha | రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టుకు ఎమ్మెల్సీ కవిత.. సీబీఐ కస్టడీపై తీర్పు రిజర్వ్‌

April 12, 2024 / 11:55 AM IST

న్యూఢిల్లీ: ఎమ్మెల్సీ కవితను (MLC Kavitha) ఢిల్లీలోని రౌస్‌ అవెన్యూ కోర్టులో సీబీఐ హాజరు పరిచింది. సీబీఐ కస్టడీపై ఇరు పక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వులను రిజర్వ్‌ చేశారు. కాగా, అరెస్టు చేస్తున్నారన్న విషయం రాత్రి 10.30 గంటలకు జైలు అధికారులు చెప్పారని న్యాయమూర్తి దృష్టికి కవిత తీసుకొచ్చారు. న్యాయవాదులతో మాట్లాడాలని చెప్పానని, అయినా అరెస్టు చేశారన్నారు. సీబీఐ అరెస్టు అక్రమమని, దర్యాప్తు సంస్థ తప్పు చేస్తున్నదని చెప్పారు.

సీబీఐ విచారణ, అరెస్టులపై రెండు అప్లికేషన్లు వేశామని కవిత తరఫు న్యాయవాది చెప్పారు. జ్యుడీషియల్‌ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు కోర్టు అనుమతి లేకుండా అరెస్టు చేయడం కుదరదన్నారు. కవిత విషయంలో సీబీఐ నిబంధనలు పాటించలేదని వెల్లడించారు. కాగా, కవితను ఐదు రోజుల కస్టడీకి ఇవ్వాలని సీబీఐ కోరుతున్నది.

#WATCH | BRS leader K Kavitha brought to Delhi’s Rouse Avenue Court for hearing in connection with a money laundering case after CBI takes her into its custody.

K Kavitha was taken under custody by CBI under sections of criminal conspiracy and falsification of accounts of the… pic.twitter.com/gmRvmmcJSt

— ANI (@ANI) April 12, 2024