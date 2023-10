October 26, 2023 / 03:25 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: అస‌లు హైద‌రాబాద్ అంటే ఎలా ఉంటుందో వినిపించాడు ర్యాప్ స్టార్ కేడ‌న్ శ‌ర్మ‌(Kayden Sharma). స్ట్రీట్ సెల‌బ్రిటీ సాంగ్‌తో ఈ హ్యాపెనింగ్ సిటీకి అత‌నో స్పెష‌ల్ వాయిస్‌గా నిలిచాడు. ఎంటీవీ మ్యూజిక్ షోలో కేడ‌న్ పాడిన పాట.. ఇంట‌ర్నెట్‌లో సెన్షేష‌న్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఇక ఆ పాట‌కు ఫిదా అవ్వ‌ని వ్య‌క్తంటూ ఎవ‌రూ లేరు. హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రానికి చెందిన కేడ‌న్ శ‌ర్మ‌.. ఎంటీవీ మ్యూజిక్ షోలో పాడిన స్ట్రీట్ సెల‌బ్రిటీ సాంగ్ ఇప్పుడో ట్రెండ్‌గా మారింది. లోకల్ ఫ్లేవ‌ర్‌తో కూడిన విష‌యాల‌ను.. అత‌ను హిప్ హాప్ స్ట‌యిల్‌లో పాడిన తీరు అంద‌ర్నీ స్ట‌న్ చేస్తోంది. ఇక మంత్రి కేటీఆర్ కూడా కేడ‌న్ ట్యాలెంట్‌కు ముగ్ధుడ‌య్యారు. ఓల్డ్ సిటీ కే స్లాంగ్ లేకే ఆయా ఎంటీవీ అంటూ కేడ‌న్ త‌న ర్యాప్ స్వ‌రంతో హోరెత్తించాడు.

మంత్రి కేటీఆర్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్‌లో కేడ‌న్ శ‌ర్మ సాంగ్‌పై రియాక్ట్ అయ్యారు. గ్లోబ‌ల్ సిటీగా మారుతున్న హైద‌రాబాద్‌కు ఇప్పుడు స్ట్రీట్ సెల‌బ్రిటీ ఓ షాన్‌గా మారాడ‌ని త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. కేడ‌న్ పాడిన స్ట్రీట్ సెల‌బ్రిటీ సాంగ్‌ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. రాప్ స్టార్ కేడ‌న్ త‌న కెరీర్‌లో మ‌రింత స‌క్సెస్ కావాల‌ని కోరుతూ చ‌ప్ప‌ట్లు కొట్టే ఎమోజీని ఆయ‌న పోస్టు చేశారు.

Street celebrity ab ban gaya #HappeningHyderabad ki Shaan!

Love this! Kayden Sharma. Wish you great success 👏👏

https://t.co/iwZo8C97zF

— KTR (@KTRBRS) October 26, 2023