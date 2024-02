KTR | ఇచ్చింది చిరు కానుకే కానీ.. ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చింది : కేటీఆర్

February 26, 2024 / 04:21 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : ‘గిఫ్ట్‌ ఏ స్మైల్‌’ కార్యక్రమం ద్వారా బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎంతో మందికి చేయూతనిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా పదో త‌ర‌గ‌తి ప‌రీక్ష‌ల‌కు హాజ‌రు కాబోయే విద్యార్థుల‌కు కేటీఆర్ చిరు కానుక అందించారు. త‌న నియోజ‌క‌వ‌ర్గం రాజ‌న్న సిరిసిల్ల‌కు చెందిన ఓ 3 వేల మంది విద్యార్థుల‌కు ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్, పెన్నుల‌ను అంద‌జేశారు. వారంద‌రికీ కేటీఆర్ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. ఈ విష‌యాన్ని కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డిస్తూ.. ఇచ్చింది చిన్న కానుకే కానీ.. ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింద‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు.

గ‌తేడాది మార్చి నెల‌లో ‘గిఫ్ట్ ఏ స్మైల్’ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో ప్ర‌భుత్వ జూనియ‌ర్ కాలేజీల్లో చ‌దువుతున్న‌ 2 వేల మంది విద్యార్థుల‌కు కేటీఆర్ డిజిటల్ ట్యాబ్‌లను పంపిణీ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

